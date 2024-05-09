Кубраков готов к открытому диалогу и детальному отчету о работе Министерства по всем направлениям его ответственности.

Бывший вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что решение о его увольнении с ним никто не обсуждал. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Руководство фракции и глава правительства Денис Шмыгаль со мной это решение не обсуждали. На заседание фракции и профильного комитета не был приглашен", - отметил Кубраков.

Он также отметил, что всегда готов к открытому диалогу и детальному отчету о работе Министерства по всем направлениям его ответственности. Кубраков напомнил, что возглавлял Министерство инфраструктуры Украины с мая 2021 года.

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"С первых дней войны к нашим обязанностям в области транспорта и почты добавились военная логистика, восстановление жилья и муниципальной инфраструктуры", - подчеркнул политик.

Уже в декабре 2022 года в Верховной Раде приняли решение о назначении Кубракова на должность вице-премьер-министра по восстановлению Украины и министра нового, объединенного министерства.

"При поддержке Президента Украины Владимира Зеленского нам удалось запустить ряд важных для государства инициатив и проектов. Относительно голосования за данный проект постановления Верховной Радой - за 5 лет совместной работы мы прошли большой путь. С абсолютным большинством - путь в одном направлении. Каждый принимает решение в соответствии со своими убеждениями и несет за это ответственность", - подчеркнул уже бывший министр.

Увольнение Кубракова - что известно

В Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления №11248 об увольнении Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению - министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины. Среди инициаторов отставки лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

9 мая замглавы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк сообщил, что парламент уволил Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины. Решение поддержали 272 народных депутата.

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