РФ активно применяет в Черном море малые ракетные корабли проекта 21631 "Буян-М", которые используются для пусков "Калибров". Эти корабли были созданы в конце 2000-х годов как максимально дешевый носитель ракет, благодаря чему их наклепали девять единиц.
Четыре из них приписаны к Черноморскому флоту, два – к Балтийскому, а еще три – к Каспийской флотилии. Но даже в самой РФ эти корабли достаточно часто критикуют.
Возможности "Буян-М"
Как видно из названия, "Буян-М" - это модернизированный проект, а свои корни он берет от специфических малых артиллерийских кораблей проекта 21630 "Буян", которые специально создавались в 2000-х для действий в Каспийском море и в дельте Волги. То есть это были небольшие корабли класса "река-море", предназначенные для действий недалеко от побережья.
Но потом Кремль взял курс на массовую "калибризацию" своего флота и "раздул" этот проект, увеличив водоизмещение почти вдвое и запихав восемь универсальных пусковых шахт, которые могут быть использованы для запуска крылатые ракеты "Калибр" и противокорабельных ракет "Оникс".
Несмотря на установку достаточно мощного ракетного вооружения, места для адекватных средств воздушной обороны не осталось. Все, что защищает корабли "Буян-М" от воздушного нападения - это два комплекса "Гибка".
Фактически этот корабельный ЗРК является пусковой для переносных зенитных ракетных комплексов, таких как "Игла" или "Верба". То есть уничтожить с него цель, летящую выше 3,5 км уже невозможно, как и "дотянуться" до целей на расстоянии свыше 5 км.
Ради установки ракет "Калибр" пожертвовали даже одной скорострельной 30-мм установкой, одно из назначений которой - уничтожение противокорабельных ракет. Если на оригинальном "Буян" их две, то на "Буян-М" только одна, хотя и спаренная АК-630М-2. Но одновременно атака двумя противокорабельными ракетами с двух ракурсов делает эту систему беспомощной.
Что касается главного артиллерийского калибра, то он представлен 100-мм автоматической пушкой А-190 с боезапасом в 80 выстрелов, что, учитывая темп стрельбы этого пушки, позволяет вести огонь только в течение минуты.
Особенности "Буян-М"
"Буян-М" позаимствовал из предыдущего проекта очень малую осадку, которая составляет 2,6 метра. Это ему позволяет передвигаться по рекам, но на открытой воде этот корабль, как пишут даже в РФ, "чувствует себя некомфортно", так как штормовая погода при такой малой осадке противопоказана. Также на это накладывается очень малая автономность хода – всего до 10 суток.
Вместе с отсутствием адекватной противовоздушной обороны это стало основными факторами критики "Буян-М" в российской морской экспертной среде. Но, несмотря на все, было спущено на воду уже 10 кораблей серии, один из которых сейчас достраивается на плаву, а запланировано еще два.
Но возможность достройки этих кораблей может считаться сомнительной. Все из-за санкций. В частности на "Буян-М" с первого (учреждения в 2010 году) по шестой (учреждений в 2013 году) установлены немецкие дизели от MTU. Из-за санкций после аннексии Крыма еще на четыре корабля установили китайские дизели, а уже для трех последних предусмотрена установка российских Д49, разработанных в 60-х годах для тепловозов.
Также крайне интересным будет узнать степень использование западных микросхем и комплектующих во всей электронике корабля, включая боевую информационную управляющую систему "Сигма" и радиолокационный и оптико-телевизионный комплексы "Буяна-М".
"Буян-М" - характеристики
- Полное водозамещение: 949 т
- Длина: 74 м
- Ширина: 11 м
- Высота: 6,6 м
- Мощность силовой установки: 3698 л.с. (для кораблей 1-6 из серии), 4254 л.с. (для кораблей 7-9 из серии), 5200 л.с. (для кораблей 10-12 из серии)
- Максимальная скорость: 25 узлов
- Автономность: 10 суток
- Екипаж: 36 (до 52) человек
- Ракетное вооружение: "Оникс" или "Калибр" в 8 пусковых шахтах
- Главный артиллерийский калибр: 100-мм автоматическая пушка А-190