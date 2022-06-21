Малые ракетные корабли проекта 21631 Буян-М – одни из самых маленьких носителей крылатых ракет "Калибр".

РФ активно применяет в Черном море малые ракетные корабли проекта 21631 "Буян-М", которые используются для пусков "Калибров". Эти корабли были созданы в конце 2000-х годов как максимально дешевый носитель ракет, благодаря чему их наклепали девять единиц.

Четыре из них приписаны к Черноморскому флоту, два – к Балтийскому, а еще три – к Каспийской флотилии. Но даже в самой РФ эти корабли достаточно часто критикуют.

Возможности "Буян-М"

Как видно из названия, "Буян-М" - это модернизированный проект, а свои корни он берет от специфических малых артиллерийских кораблей проекта 21630 "Буян", которые специально создавались в 2000-х для действий в Каспийском море и в дельте Волги. То есть это были небольшие корабли класса "река-море", предназначенные для действий недалеко от побережья.

Но потом Кремль взял курс на массовую "калибризацию" своего флота и "раздул" этот проект, увеличив водоизмещение почти вдвое и запихав восемь универсальных пусковых шахт, которые могут быть использованы для запуска крылатые ракеты "Калибр" и противокорабельных ракет "Оникс".

Несмотря на установку достаточно мощного ракетного вооружения, места для адекватных средств воздушной обороны не осталось. Все, что защищает корабли "Буян-М" от воздушного нападения - это два комплекса "Гибка".

Фактически этот корабельный ЗРК является пусковой для переносных зенитных ракетных комплексов, таких как "Игла" или "Верба". То есть уничтожить с него цель, летящую выше 3,5 км уже невозможно, как и "дотянуться" до целей на расстоянии свыше 5 км.

Ради установки ракет "Калибр" пожертвовали даже одной скорострельной 30-мм установкой, одно из назначений которой - уничтожение противокорабельных ракет. Если на оригинальном "Буян" их две, то на "Буян-М" только одна, хотя и спаренная АК-630М-2. Но одновременно атака двумя противокорабельными ракетами с двух ракурсов делает эту систему беспомощной.

Что касается главного артиллерийского калибра, то он представлен 100-мм автоматической пушкой А-190 с боезапасом в 80 выстрелов, что, учитывая темп стрельбы этого пушки, позволяет вести огонь только в течение минуты.

Особенности "Буян-М"

"Буян-М" позаимствовал из предыдущего проекта очень малую осадку, которая составляет 2,6 метра. Это ему позволяет передвигаться по рекам, но на открытой воде этот корабль, как пишут даже в РФ, "чувствует себя некомфортно", так как штормовая погода при такой малой осадке противопоказана. Также на это накладывается очень малая автономность хода – всего до 10 суток.

Вместе с отсутствием адекватной противовоздушной обороны это стало основными факторами критики "Буян-М" в российской морской экспертной среде. Но, несмотря на все, было спущено на воду уже 10 кораблей серии, один из которых сейчас достраивается на плаву, а запланировано еще два.

Но возможность достройки этих кораблей может считаться сомнительной. Все из-за санкций. В частности на "Буян-М" с первого (учреждения в 2010 году) по шестой (учреждений в 2013 году) установлены немецкие дизели от MTU. Из-за санкций после аннексии Крыма еще на четыре корабля установили китайские дизели, а уже для трех последних предусмотрена установка российских Д49, разработанных в 60-х годах для тепловозов.

Также крайне интересным будет узнать степень использование западных микросхем и комплектующих во всей электронике корабля, включая боевую информационную управляющую систему "Сигма" и радиолокационный и оптико-телевизионный комплексы "Буяна-М".

"Буян-М" - характеристики