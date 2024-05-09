Документ зарегистрировала группа народных депутатов.

В четверг, 9 мая, в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления №11248 об увольнении Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению – министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Проект постановления зарегистрировала группа народных депутатов, в частности, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. На странице документа указано, что его передали на рассмотрение руководства.

По словам замглавы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослава Железняка в Telegram, вопрос в зале должны рассмотреть уже сегодня, 9 мая.

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Как ранее сообщали СМИ, возглавляемое Кубраковым ведомство могут разделить на два отдельных – Министерство инфраструктуры и Министерство региональной политики. Отмечается, что это решение не столько о Кубракове, сколько о функционале Министерства по вопросам регионального строительства.

Стоит отметить, что с 19 ноября 2019 года по 20 мая 2021 года Кубраков был главой Государственного агентства автомобильных дорог. 20 мая 2021 года был назначен министром инфраструктуры. 1 декабря 2022 года его назначили вице-премьер-министром Украины по вопросам восстановления.

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