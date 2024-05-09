Продать доллар можно в среднем по курсу 39,30 грн, евро – 42,25 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 9 мая, вырос на 5 копеек – до 39,80 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 39,30 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня не изменился и составляет 42,85 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 42,25 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал на 10 копеек и составляет 39,85 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 39,78 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 8 копеек и составляет 42,95 грн/евро (курс продажи – 42,80 грн/евро).

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на четверг, 9 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,38 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 8 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на четверг установлен на уровне 42,32 грн/евро, то есть гривня ослабла на 1 копейку по сравнению со вчерашним курсом.

Директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько прогнозировала, что наличный курс доллара в Украине на текущей неделе до 10 мая будет колебаться в пределах диапазона 39,60 – 40,30 грн/долл. По мнению эксперта, в ближайшие дни на межбанке следует ожидать роста спроса на иностранную валюту.

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