Может выйти под залог, превышающий 20 млн гривень.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) применил меру пресечения в отношении заместителя министра аграрной политики Маркияна Дмитрасевича, которого подозревают в завладении землей. Его отправили под стражу до 7 июля включительно с альтернативным залогом в 20 млн 276 тыс. грн, сообщают в "Центре противодействия коррупции".

Отмечается, что в случае внесения залога Дмитрасевич должен будет соблюдать ряд обязанностей, в частности, воздержаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми, сдать загранпаспорта и носить электронный браслет. Постановление о применении меры пресечения может быть обжаловано в апелляционной палате ВАКС.

Стоит отметить, что заместителю министра аграрной политики сообщили о подозрении по делу о вероятном завладении земли на 291 млн грн и попытке завладения на 190 млн грн. По версии следствия, к вероятной схеме Дмитрасевича привлек нынешний министр аграрной политики Николай Сольский.

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Прокурор указывала, что Дмитрасевич готовил проекты судебных решений, по которым устанавливалось отсутствие права постоянного пользования земельными участками у госпредприятий "Искра" и "Надежда", указывают в ЦПК.

Дело Сольского

В апреле прокурор сообщил о подозрении в завладении землей бывшему главе аграрного комитета Рады – действующему министру Николаю Сольскому. Сам Сольский заявил, что события по его делу касаются периода, когда он был еще адвокатом, а не министром. Обстоятельства семилетней давности касаются спора между государственными предприятиями и физлицами, в частности военными АТО за земли, которые были предоставлены последним во владение в соответствии с законом.

Высший антикоррупционный суд избрал Сольскому меру пресечения в виде содержания под стражей до 24 июня включительно. Однако за него внесли залог в 75,7 млн грн.

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