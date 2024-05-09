Продажи гибридных легковушек выросли в полтора раза.

В апреле 2024 года автопарк Украины пополнили почти 1,9 тыс. гибридных легковых авто (HEV i PHEV). Так, продажи гибридов выросли на 43%, чем в прошлом году. Доля новых авто в этом количестве составила 51%, против 71% в прошлом году, сообщает "Укравтопром".

В сегменте новых легковых авто лидером рынка гибридов остается Toyota RAV-4 (219 ед.) Второй результат у Nissan X-Trail (85 ед.) Третий по популярности – Mercedes-Benz GLE (60 ед.)

В регистрациях импортированных подержанных авто с гибридными силовыми установками первенство у Ford Fusion US (101 ед.) Также в лидерской тройке: Toyota RAV-4 (68 шт.) и Toyota Prius (60 шт.)

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Автомобильные предпочтения украинцев

В апреле автопарк Украины пополнили более 4,2 тыс авто на аккумуляторных источниках питания (BEV), что вдвое больше, чем годом ранее. Доля новых машин в регистрациях BEV составила 17%, против 21% в апреле 2023 года.

В течение апреля на украинском рынке новых коммерческих автомобилей было реализовано 1049 авто, что по сравнению с прошлогодним апрелем больше на 13%. При этом относительно результата предыдущего месяца произошло падение на 1%.

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