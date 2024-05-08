Россияне сконцентрировались на газовой инфраструктуре Украины в западных областях.

Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал, какую цель, скорее всего, преследует Россия, атакуя газовую инфраструктуру Украины, передает 24 канал.

"Тепловая, электрическая генерация должны быть уничтожены (по задумке России - УНИАН). Они их методично атакуют. Кроме этого, россияне сконцентрировались на газовой инфраструктуре, которая расположена на Западе Украины", - отметил эксперт, комментируя массированную атаку РФ 8 мая.

По мнению Ступака, россияне пытаются добиться того, чтобы газ в хранилищах сдетонировал, и Украина лишилась денег от Запада за аренду.

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"Для этого враг делает так, чтобы крылатые ракеты, которые летят несколько часов, прилетали в цель одномоментно с баллистическими, которые летят буквально несколько минут. То есть некий тандем".

Массированный удар РФ 8 мая

Как писал УНИАН, утром 8 мая Россия совершила очередную комбинированную атаку по Украине после непродолжительного затишья. Сообщалось, что оккупанты использовали 76 воздушных целей - 55 ракет и 21 ударный беспилотник.

"Это серьезная атака с достаточно большим использованием различных типов ракет", - отметил представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

Он подчеркнул, что нужно быть готовыми к тому, что противник может продолжать удары.

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