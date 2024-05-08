Проблемой остается недостаточность средств перехвата.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко проанализировал результаты перехвата ракет, которыми РФ атаковала Украину в ночь с 7 на 8 мая, и отметил "примечательный нюанс".

"Немного позитива к сегодняшней непростой ночи. В ходе противодействия российским воздушным средствам поражения типа "ракета", израсходование средств перехвата было в соотношении 1 к 1. Иными словами, на 1 выпущенную зенитно-управляемую ракету ЗРК приходилась 1 уничтоженная цель", - констатирует эксперт.

Он обращает внимание, что данное соотношение касается как ЗРК советского образца, так и ЗРК западных типов. Это, по словам аналитика, свидетельствует о достаточно высокой отработке алгоритмов противодействия не только на высокотехнологических средствах ПВО, но и на морально устаревшем советском оборудовании, которое прошло модернизацию, но не тотальное обновление.

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Однако, как подчеркивает Коваленко, проблемой остается то, что для максимального "закрытия" воздушного пространства средств перехвата недостаточно.

"И результативность попадания российскими ракетами обусловлена как применением сложных для перехвата ракет типа 9М723 и Х-47М2 "Кинжал", так и отсутствием достаточно количества средств малого и среднего радиуса действия для перехвата ракет дозвукового класса", - добавил аналитик.

Он утверждает: если бы Украина обладала большим количеством ЗРК, чтобы закрыть значительную часть регионов, то эффективность ударов врага зависела только бы от применения сложных для перехвата ракет.

Ракетный удар 8 мая - детали

Как сообщал УНИАН, в ночь на 8 мая российская террористическая армия нанесла по Украине очередной массированный комбинированный удар различными типами ракет и ударными БПЛА. В общем оккупанты использовали 76 воздушных целей - 55 ракет и 21 ударный беспилотник: аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал"; 2 баллистические ракеты "Искандер-М"; 4 крылатые ракеты "Калибр"; 45 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС; крылатую ракету "Искандер-К"; 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69; 21 ударный БпЛА типа "Shahed-131/136".

Силами противовоздушной борьбы Украины было уничтожено 59 целей: 33 крылатые ракеты Х-101/Х-555; 4 "Калибра"; 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69; 20 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136".

В частности, на южном направлении воинами Херсонской зенитной ракетной бригады уничтожены "Калибры", 2 ракеты Х-101/Х-555 и 2 - Х-59/Х-69 на Днепропетровщине.

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