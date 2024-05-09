Штрафы увеличатся в несколько раз.

Верховная Рада Украины проголосовала во втором чтении законопроект №10379, в соответствии с которым увеличатся штрафы за нарушение правил воинского учета. О результатах голосования за законопроект сообщил в Telegram народный депутат Ярослав Железняк.

"Парламент проголосовал в целом №10379 о внесении изменений в Уголовный кодекс и кодекс об административном правонарушении за нарушение мобилизации. "За" - 256", - отметил он.

Нардеп добавил, что "объективно, все изменения, которые обещал комитет внести о смягчении - сделали, много негативных норм убрали".

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Штрафы для уклонистов увеличатся - что известно о суммах

Как сообщал УНИАН, в апреле законопроект №10379 нардепы приняли в первом чтении. Редакция предусматривала существенно поднять штрафы для уклонистов за нарушение правил воинского учета. К примеру, сейчас за отказ от повестки или неявку в военкомат штрафуют на 3400 - 8500 грн, новые штрафы могут быть такими:

- в мирное время - "влетит" от 5 100 до 8 500 грн (для гражданских), от 17 000 до 34 000 грн (должностные и юридические лица);

- в военное время - от 17 000 до 25 500 грн и от 34 000 до 59 000 грн соответственно.

30 апреля глава подкомитета по вопросам уголовного законодательства и противодействия преступности Комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности Александр Бакумов сообщил, что профильный комитет максимально либерализовал законопроект, а штрафы фактически снижены в разы.

По его словам, если сравнить, то правительство предлагало накладывать административное взыскание на граждан Украины в размере от 153 тысячи грн до 204 тыс. грн. В проекте, который подготовил подкомитет и будет рекомендовать, максимальный размер административного взыскания за административное правонарушение, которое совершено в особый период - в период военного положения, будет составлять 17-25,5 тысяч грн.

Бакумов отметил, что исключены любые изменения в Уголовный кодекс и уголовная ответственность за непрохождение ВВК, которую предлагало правительство. Также убрали возможность административного ареста в связи с уклонением, в частности, специальный административный арест, который связан с нарушением правил соответствующего воинского учета или мобилизационных правил.

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