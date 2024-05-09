Решение поддержали 272 народных депутата.

Парламент уволил Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины. Об этом сообщил в Telegram зампредседателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

По его словам, решение поддержали 272 народных депутата.

"Самого вице-премьера не было в зале, премьер-министра – тоже. Кто вместо – тоже непонятно. Когда назначение – тоже никто не знает", – отметил нардеп.

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