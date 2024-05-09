Известно, что глава МИД Британии решительно высказывается в поддержку Украины.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон предупредит о том, что западные страны не усвоили урок российского вторжения в Украину. Дипломат будет призывать Запад стать жестче и настойчивее и осознать, что он втянут в битву воль, где "мы все должны доказать, что наши противники ошибаются - Британия, наши союзники и партнеры во всем мире", пишет The Guardian.

Такие слова он должен объявить во время своей первой программной речи на посту министра иностранных дел за пределами парламента и после шести месяцев на этом посту. Также Кэмерон будет подчеркивать, что недостаточное количество союзников приняло вызов более жестокого мира, а именно в такие способы как, увеличение расходов на оборону, противостояние иранским марионеточным силам или отстаивание права женщин в исламском мире.

"Мы должны быть жестче в более жестком мире. Если незаконное вторжение Путина нас чему-то и научило, так это тому, что когда мы делаем слишком мало и слишком поздно, это лишь подстегивает агрессора. На этой работе я вижу слишком много примеров того, что этот урок не был усвоен", - скажет министр. Видео дня

Кроме того, Кэмерон будет призывать всех членов НАТО придерживаться плана тратить 2% ВВП на оборону до июльского саммита альянса в Вашингтоне. Он отметит, что некоторые страны Европы все еще "не желают инвестировать, даже когда на нашем континенте идет война".

Также министр заверит, что Великобритания может ослабить российское влияние в Центральной Азии и добавит, что возможно укрепить двусторонние отношения со странами, которые "видят в деструктивной, реакционной политике наших противников угрозу своей безопасности и процветанию".

Дэвид Камерон о войне в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, министр иностранных дел Великобритании ранее заявил, что его страна уже не может иметь нормальные дипломатические отношения с нынешним президентом России Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что причиной этого стало вторжение РФ в Украину.

"Когда я стал премьер-министром (2010 год - УНИАН), у нас были сложные отношения с Россией, и я подумал, что было бы правильно попробовать и увидеть, сможем ли мы построить более прочные отношения, но в конце концов они сломались из-за того, что Россия сделала в Сирии, из-за того, что Путин сделал в Украине еще в 2014 году. К тому времени, когда я покинул пост, отношения с Россией были в довольно плохой ситуации, но из-за того, что сделал Путин, с тех пор он, очевидно, вел себя еще хуже", - рассказал Кэмерон.

Также известно, что Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном. В частности украинский лидер ответил главе МИД, что нужно нашему государству.

По его словам, важно, чтобы вооружение, предусмотренное пакетом поддержки, о котором объявили на прошлой неделе, поступило как можно скорее. В частности речь идет о бронетехнике, боеприпасах и ракетах различных типов.

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