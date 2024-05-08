Ролик появился в соцсетях Умара Даудова.

Помощник главы Чечни Рамзана Кадырова опубликовал видео, на котором он якобы "толкает и тянет внедорожник Toyota Land Cruiser".

Ролик появился в соцсетях Умара Даудова. На кадрах видно, как благодаря усилиям Кадырова машина якобы двигается с места. Видео подписано следующей фразой: "Собаки лают, караван идет". Еще он добавил на чеченском языке проклятье в адрес тех, кто не люби главу региона.

Болезнь Кадырова - подробности

"Новая газета Европа" 22 апреля выпустила большое расследование о состоянии здоровья Кадырова: по данным журналистов, еще в 2019 году ему диагностировали некроз поджелудочной железы, а после 2022 года его состояние начало серьезно ухудшаться. В расследовании также утверждалось, что в 2023 году власти РФ запустили пиар-кампанию, чтобы показать, что с Кадыровым все в порядке.

Кадыров 7 мая присутствовал на инаугурации президента Владимира Путина. Глава Чеченской Республики с трудом поднимался по лестнице. Его помощники помогли ему снять пиджак, когда он добрался до верха. Но российская пропагандистка Маргарита Симоньян в своем телеграме написала о главе Чечни: "Здоровье отменное. Проверила вручную - бицепс каменный".

Чеченские сми ранее уже публиковали видео тренировок главы Чечни - после материала о состоянии здоровья Кадырова, в котором говорилось что Кадыров не может продолжать занимать свой пост по состоянию здоровья.

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