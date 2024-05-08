Какой церковный праздник отмечают 9 мая по новому и старому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

9 мая православные верующие празднуют Светлый четверг, по новому церковному календарю в этот день отмечают перенесение мощей Николая Чудотворца, а также день памяти преподобного Иосифа Оптинского. В народном календаре - Николай Теплый. Об обычаях, приметах и запретах 9 мая, что отмечают в церкви по старому стилю - рассказываем в материале.

9 мая 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

Четвертый день пасхальной седмицы (недели) называют Светлый четверг. В эту дату, как и на протяжении всей Светлой недели, принято славить воскресение Христа, посещать церковь - в храмах совершаются праздничные богослужения и настежь открыты Царские врата, а также молиться, благодарить и поздравлять с праздником близких.

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9 мая по новому церковному календарю (22 мая - по старому) вспоминают преподобного Иосифа Оптинского. В миру его звали Иван Литовкин, он родился в 1837 году, в Харьковской губернии. Рано остался без родителей, его страшная сестра ушла в монастырь, а потом прислала письмо с советом ехать в Оптину пустынь.

Преподобный старец Амвросий благословил Ивана остаться в пустыни, и он стал помощником-келейником у старца. Позже принял постриг с именем Иосиф, а через некоторое время старец Амвросий стал отсылать посетителей спросить совета у Иосифа. Поразительно, что его слова совпадали с тем, что говорил сам старец. После смерти преподобного Иосиф стал духовником Оптиной Пустыни и женской Шамординской обители. Но оставался строгим к себе и не отказался от аскетических привычек, несмотря на слабое здоровье. Иосиф умел любого наставить и утешить, а сила его молитвы была выше и драгоценнее любых слов. Умер преподобный в 1911 году, в лике святых его прославили в 2000-м.

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9 мая по новому церковному календарю - день Николая Чудотворца весеннего. В эту дату вспоминают перенесение мощей Николая Чудотворца из малоазийских Мир Ликийских в итальянский город Бари.

Праздник 9 мая по старому стилю - Светлый четверг, священномученика Василия, епископа Амасийского.

О чем говорят приметы на 9 мая

В народном календаре 9 мая - праздник Николай Весенний или Николай Летний. По приметам дня судят, какой будет погода в дальнейшем и урожай:

дождь в этот день - летом не будет засухи и будет хороший урожай;

если холодно - тепло наступит только на Троицу;

лягушки громко поют - к урожаю овса;

зацвела калина - можно купаться в пруду.

Считается, что с Николаем Весенним приходит настоящее летнее тепло.

Что нельзя делать 9 мая

Среди запретов, что сегодня нельзя делать - ругаться, ссориться и сквернословить, желать кому-либо зла и отказывать в помощи. В этот день, как и других на пасхальной неделе, не постятся.

Народные приметы не советуют брать деньги в долг и одалживать, стричь волосы и ногти, а также выносить мусор после захода солнца - вынесешь достаток из дома. Нельзя пользоваться острыми предметами, за исключением ножей и садового инвентаря.

Что можно делать 9 мая

В праздник хорошо пойти в церковь, помолиться святому. Раньше существовала традиция освящать воду - считается, что в этот день она приобретает целебные свойства. Освященную на Николая воду пьют в случае болезней и окропляют ею дом. Если в этот день не было дождя, просили святого, чтобы послал целебную влагу.

В этот день нельзя ничего делать в угоду себе, важно помочь ближнему - подать милостыню, пожертвовать деньги, продукты или одежду на благотворительность, ведь святой Николай сам всегда помогал нуждающимся.

В народе Светлый четверг также называют Навский четверг или Пасха мертвых. В этот день по народной традиции поминают усопших близких, в некоторых областях идут на кладбище, но это не входит в традиции православной церкви. Также наши предки в этот день сажали картофель и сеяли пшеницу.

9 мая - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Николай, Сергей, Денис.

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