Узнайте, что будет с картошкой, если она подмерзла после высадки в грунт.

Опытные огородники знают, что высаживание картошки весной и даже в начале лета - рискованная процедура. Все потому, что есть угроза повторных ночных заморозков. Узнайте, что делать, если замерзли всходы картошки и как реанимировать посадки.

Сколько градусов мороза может выдержать картошка

Сначала нужно разобраться, что будет с картошкой, если она замерзла. Во-первых, далеко не всегда ночные заморозки чреваты гибелью корнеплода. Некоторые сорта могут выдержать температуру до -3 градусов Цельсия, но не ниже. Если столбик термометра опускается до -4 и дальше вниз, то межклеточное пространство начинает покрываться кристаллами льда, а это уже главная причина гибели корней и всей системы растения.

Интересно, что главное условие, при котором картофель 100% не будет расти и развиваться дальше - это именно наличие льда. Он образуется из воды, которая при замораживании просачивается из цитоплазмы. Если льда не будет, то многие сорта картошки способны нормально пережить даже температуру до -7 градусов Цельсия.

Видео дня

Что делать, если картофель попал под заморозки - лайфхак

Каждый огородник должен знать, как спасти замерзшую картошку и не остаться потом без урожая. Предлагаем несколько проверенных способов.

Опрыскать водой

Подмерзшую картошку можно опрыскать водой из шланга, используя мелкий распылитель. Это необходимо делать именно утром, пока нет солнца, чтобы вода, которая не успела растаять, не превратилась в лед и не начала "разрывать" клетки. Следующий шаг после полива - создать растениям тень (накрыть картоном, пленкой, лопухами - не важно). В такой обстановке вода будет таять медленно, не создавая проблем и опасной для картофеля.

Использовать азотные и калийные удобрения

Заморозки часто становятся причиной недостатка зеленой массы у картофеля, ведь растение переживает серьезный стресс из-за снижения температуры. Идеальный вариант в таком случае - внести коровяк (а ведро воды достаточно будет 1 л удобрения). Перемешать, снова развести водой в соотношении 1:1 и этим раствором полить ботву. Дополнительно можно всыпать 300 гр древесной золы под каждый куст - это поможет снабдить картофель бонусной порцией витаминов и микроэлементов.

Вас также могут заинтересовать новости: