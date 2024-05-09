Романенко отметил, что РФ наносила удары не только по электростанциям, тепловым, гидроэлектростанциям.

Российские оккупанты перешли к классической, современной, сетецентрической, бесконтактной войне. Такое мнение высказал эксперт по авиации, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко.

"Война идет на линии фронта, но основная задача – уничтожить инфраструктуру системы управления, промышленность, транспортную систему другого государства. Тот, кто первый это реализует, тот выигрывает войну. Россияне сейчас пробуют реализовать эту концепцию на практике. Они используют предназначенные для этого средства, дальнобойные ракеты, как баллистические так и аэробаллистические, крылатые, дроны", – заявил он в эфире телеканала "Эспрессо".

Эксперт отметил, что РФ наносила удары не только по электростанциям, тепловым, гидроэлектростанциям – оккупанты ударили и по Стрыю Львовской области, рядом с которым расположены газохранилища.

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"То есть под прицелом уже газотранспортная система или запасы нашего газа", – говорит Романенко.

Он добавил, что российские захватчики не могут ничего сделать Вооруженным силам Украины, и поэтому хотят отыграться на гражданском населении.

"Раньше россияне не стреляли по газотранспортной системе, потому что ее союзники в Европе, в частности в Венгрия, Словакия, получают газ через Украину. По крайней мере получали, не знаю как сейчас. Россияне сейчас хотят отыграться на гражданском населении. Единственное, они забыли, что нашим тылом является Европа и Соединенные Штаты", – резюмировал Валерий Романенко.

Массированный удар по Украине

8 мая 2024 года российские оккупационные войска в очередной раз нанесли массированный удар по Украине.

Представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш рассказал, что враг использовал более 20 ударных БПЛА. Также россияне выпустили ракеты с самолетов Ту-95МС: 33 из 45 крылатых ракет Х-101/Х-555 удалось сбить нашим защитникам. Кроме того, враг применил одну крылатую ракету "Искандер-К" с территории временно оккупированного Крыма и запустил две управляемые авиационные ракеты Х-59 и Х-69 с временно оккупированной территории Запорожской области.

Под ударом оказалась, в частности, Львовская область. РФ выпустила по региону 12 ракет – восемь из них удалось сбить. В ОВА сообщали о попадании в Стрыйском районе.

В целом во время этого обстрела были атакованы объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях.

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