9 мая в Украине будет сухо / фото congerdesign, Pixabay

В четверг, 9 мая, в Украине ожидается сухая погода с небольшой облачностью, однако потепления ждать не стоит. Даже наоборот, в некоторых областях станет еще холоднее - днем не выше +11°...+13°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет ясно и безоблачно. Температура воздуха ночью +5°, днем +14°.
  • Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +5°, днем +17°.
  • В Луцке будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +16°.
  • В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +5°, днем +16°.
  • В Тернополе 9 мая ночью будет +6°, днем +18°, небольшая облачность.
  • В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +16°.
  • В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +17°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +10°, днем +22°, практически безоблачно.
  • В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью +8°, днем +17°.
  • В Виннице завтра будет +6°...+16°, облачно с прояснениями.
  • В Житомире в четвергночью будет +5°, днем +14°, небольшая облачность.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +1°...+11°, ясно и безоблачно.
  • В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +14°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +15°, небольшая облачность.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +5°...+13°.
  • В Одессе 9 мая - пасмурно, температура ночью +10°, днем +16°.
  • В Херсоне в четвергночью будет +7°, днем +17°, облачно с прояснениями.
  • В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +8°, днем +18°.
  • В Запорожье температура ночью +8°, днем +16°, облачно с прояснениями.
  • В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +2°, а днем +11°, ясно и безоблачно.
  • В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +4°, днем +12°.
  • В Днепре температура ночью будет +7°, днем +15°, небольшая облачность.
  • В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +11°...+16°.
  • В Краматорске завтра облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +13°.
  • В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +13°.
9 мая в Украине будет свежо, местами - прохладно / фото УНИАН

Приметы погоды 9 мая

Если идет дождь, то жди богатого урожая

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