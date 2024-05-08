В некоторых областях днем будет всего +11°...+13°.

В четверг, 9 мая, в Украине ожидается сухая погода с небольшой облачностью, однако потепления ждать не стоит. Даже наоборот, в некоторых областях станет еще холоднее - днем не выше +11°...+13°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет ясно и безоблачно. Температура воздуха ночью +5°, днем +14°.

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +5°, днем +17°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +16°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +5°, днем +16°.

В Тернополе 9 мая ночью будет +6°, днем +18°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +16°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +17°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +10°, днем +22°, практически безоблачно.

В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью +8°, днем +17°.

В Виннице завтра будет +6°...+16°, облачно с прояснениями.

В Житомире в четвергночью будет +5°, днем +14°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +1°...+11°, ясно и безоблачно.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +14°.

В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +15°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +5°...+13°.

В Одессе 9 мая - пасмурно, температура ночью +10°, днем +16°.

В Херсоне в четвергночью будет +7°, днем +17°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +8°, днем +18°.

В Запорожье температура ночью +8°, днем +16°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +2°, а днем +11°, ясно и безоблачно.

В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +4°, днем +12°.

В Днепре температура ночью будет +7°, днем +15°, небольшая облачность.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +11°...+16°.

В Краматорске завтра облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +13°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +13°.

Приметы погоды 9 мая

Если идет дождь, то жди богатого урожая

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