За прошедшие сутки РФ более 10 раз пыталась прорвать линию обороны Украины, отметил защитник нашего государства.

Российские оккупанты продолжают штурмовать позиции Сил обороны Украины на Лиманском направлении.

Об этом сообщил в эфире телемарафона Станислав Краснов, командир взвода 95 отдельной десантно-штурмовой полесской бригады ВСУ. "Ситуация достаточно напряженная уже долгое время. Больше месяца россияне пытаются здесь штурмовать, прорвать нашу линию обороны. Вчера было более 10 попыток штурмов, все они были отражены. И так каждый день, они сейчас продвигаются малыми пехотными группами по 5-10 человек, пытаются запрыгнуть в наши окопы, забросать гранатами, как-то захватить позиции. В настоящее время у них ничего не получается, даже наоборот, есть успехи с нашей стороны", - сказал воин.

Он добавил, что "наши штурмовые группы продвигаются вперед, выбивают оккупантов из их окопов". Как именно происходят вражеские штурмы, Краснов рассказал на примере: "Недавно была ситуация, когда двигались две штурмовые группы - наша и вражеская. Вражеская была вдвое многочисленнее. По вражеской было нанесено удачное поражение артиллерией. Кроме того, российская группа не видела нашу, вышла на нее, и еще и стрелковым оружием было нанесено поражение. Россияне убежали, бросив своих раненых и убитых. Вчера также были активные штурмы с их стороны, они успели запрыгнуть в наши окопы. Большинство было убито, взяли двух пленных".

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По словам военного, сейчас РФ пытается прорвать линию обороны украинских защитников в районе населенных пунктов Терны и Невское для того, чтобы дальше двигаться на Лиман. "Для них это стратегически важное направление", - сказал Краснов.

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По информации от Генштаба ВСУ, самым горячим за прошедшие сутки было Авдеевское направление. Там Силы обороны отразили 45 атак врага.

В то же время украинские защитники продолжают наносить ощутимые потери врагу. Так, за прошедшие сутки было ликвидировано или ранено 1 300 оккупантов. Общие потери врага на 9 мая 2024 года составляют примерно 478 730 оккупантов.

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