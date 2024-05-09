Оккупанты запустили 20 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136".

В ночь на 9 мая Россия снова осуществила воздушную атаку на Украину, сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук.

Отмечается, что оккупанты запустили 20 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" с мыса Чауда - Крым.

В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины уничтожено 17 ударных БпЛА в Одесской области.

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Воздушные атаки России

Утром 8 мая Россия осуществила массированную воздушную атаку на Украину после недолгого периода затишья. В целом оккупанты использовали 76 воздушных целей - 55 ракет и 21 ударный беспилотник. Силам ПВО удалось уничтожить 59 целей врага.

Сообщалось, что враг атаковал объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях. В Укрэнерго отметили, что потеря генерации электроэнергии в результате атаки является достаточно существенной, и импорт электроэнергии из Европы не способен полностью перекрыть дефицит, возникший в энергосистеме.

В Воздушных силах отмечали, что нужно быть готовыми к тому, что противник может продолжать такие удары.

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