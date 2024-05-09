Решение поддержали 273 народных депутата.

Верховная Рада уволила министра аграрной политики и продовольствия Николая Сольского. За соответствующее решение проголосовали 273 народных депутата, сообщил в Telegram заместитель председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

"Парламент уволил Николая Сольского с министра аграрной политики. За – 273", – написал он.

Дело Сольского

В апреле детективы НАБУ разоблачили схему завладения государственными землями на Сумщине общей площадью около 2,5 тыс. га и предотвратили попытку завладения еще около 3,3 тыс. га. По данным САП, в состав преступной группы, которую возглавлял бывший председатель аграрного комитета Верховной Рады – министр Николай Сольский, входили топ-чиновники органов Госгеокадастра, а также лица, которые контролировали деятельность этих органов.

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Сольский заявил, что события по его делу касаются периода, когда он был еще адвокатом, а не министром. По его словам, обстоятельства дела касаются спора между государственными предприятиями и физическими лицами, в частности военными АТО, за земли, которые были предоставлены последним во владение в соответствии с законом.

25 апреля Сольский подал заявление на отставку с должности министра аграрной политики и продовольствия. 26 апреля Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении министра агрополитики и продовольствия Николая Сольского, назначив залог в размере 75,7 млн. В тот же день за Сольского внесли соответствующий залог.

В четверг, 9 мая, стало известно, что Высший антикоррупционный суд применил меру пресечения в отношении заместителя министра аграрной политики Маркияна Дмитрасевича, которого подозревают в завладении землей. Его отправили под стражу до 7 июля включительно с альтернативным залогом в 20 млн 276 тыс. грн.

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