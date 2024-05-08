Если вы хотите заполучить должность, очень важно не допустить этих распространенных ошибок на собеседовании.

Собеседования – тот этап в поиске работы, который пугает многих. Всегда хочется показать себя с лучшей стороны потенциальному работодателю.

Однако ваши шансы на то, чтобы заполучить желаемую должность могут "убить" даже, казалось бы, незначительные нюансы. Sky News собрал 10 распространенных ошибок на собеседованиях, которых стоит избегать.

1. Неподходящая одежда

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Управляющий директор агентства цифрового маркетинга Blaze Media в Пол Уэбли, говорит: "Если вы приходите на собеседование в маркетинговое агентство, одевайтесь нарядно. Не нужно быть в костюме. Это мило, если вы в нем, но просто оденьтесь так, как вы планируете одеваться на эту работу".

Вы также можете просмотреть социальные сети или сайт компании – там может быть множество фотографий команды, которая работает в офисе. Вы с легкостью разберетесь, какую одежду там носят.

2. Ошибки при рукопожатии

Пол Уэбли советует соискателям научиться правильно пожимать человеку руку. Время от времени вам придется делать это на любой работе, утверждает он.

"Нет ничего более отталкивающего, чем вялое рукопожатие. Крепкое, вежливое рукопожатие – это базовый навык в бизнесе и за его пределами", – подчеркнул он.

3. Жалобы

Уэбли поделился историей, как на одном из собеседований человек сказал, что, по его мнению, он не должен приходить в офис на собеседование.

"Это было для офисной должности. Если они не считают нужным приходить в офис, значит, эта работа не для них", – говорит он.

4. Вы не проверили свою технику

Старший консультант рекрутинговой компании Cherry Pick People Тас Равенскрофт говорит: "Если не обратить внимания на такие детали, как место проведения собеседования или используемая платформа (например, Teams), и не проверить свое оборудование заранее, это может негативно повлиять на процесс собеседования".

5. Плохие отзывы о предыдущих работодателях

Работодатели замечают, что иногда кандидаты чувствуют себя слишком комфортно на собеседовании и решают рассказать о своем прошлом опыте в негативном ключе. Это является большим табу.

"Вместо этого я советую сосредоточиться на извлеченных уроках и на том, как вы развивались, преодолевая трудности в своей карьере", – добавил Равенскрофт.

6. Не задавать вопросов (или спрашивать о льготах или политике оплаты больничных)

Задавать вопросы в конце собеседования – всегда верный шаг. Это показывает, что вы заинтересованы, вовлечены в процесс и хотите получить возможность занять эту должность.

"Я бы сказал, что на первом собеседовании можно спрашивать о культуре компании, ежедневных задачах, ожиданиях от этой роли, о том, кто лучше всех справляется с работой и почему?", – говорит Равенскрофт.

При этом он советует избегать вопросов, связанных с льготами, оплатой больничных и так далее.

7. Отсутствие энтузиазма

Управляющий директор импортера итальянских продуктов питания Tenuta Marmorelle Майк Карлуччи говорит, что проявлять энтузиазм на собеседовании очень важно.

"Сейчас многие люди подают заявки на все и вся. Они подают заявки на сотни вакансий. В результате вы получаете соискателей, которые не испытывают энтузиазма или страсти к роли или сектору, поскольку рассматривают это просто как работу. Сейчас мало кто ищет настоящую карьеру. В нашей отрасли, пищевой промышленности, необходимо иметь страсть и энтузиазм", – рассказал он.

8. Слишком много разговоров

Основатель компании Executive Career Jump Эндрю Макаскилл говорит: "Иногда это связано с нервами, иногда – с излишней задумчивостью, а чаще всего – с тем, что вопросы слишком широкие, что заставляет людей говорить много и надеяться, что правильный ответ находится где-то рядом".

В свою очередь глобальный управляющий директор Reed Ян Николас отмечает, что распространенная ошибка, которую допускают люди, – это продолжение разговора после того, как они уже дали ответ на вопрос.

"Некоторые интервьюеры могут специально оставить паузу, чтобы посмотреть, как собеседник отреагирует под давлением, поэтому будьте уверены в своих словах и знайте, когда остановиться", – советует он.

9. Неподготовленность

Директор Robert Walters UK Хабиба Хатун говорит, что неподготовленность кандидатов означает, что они не изучили компанию, не знают ключевых аспектов роли, на которую претендуют, и не могут установить связь между своим резюме и опытом работы и ролью.

"Большинство интервьюеров легко улавливают, что кандидат пришел неподготовленным, и, когда они это делают, то быстро теряют к нему интерес", – объясняет Хатун.

Майк Карлуччи также отметил, что очень важно потратить пять минут на то, чтобы зайти на сайт компании, посмотреть, чем она занимается, как она начинала свою деятельность и так далее. Это выделит вас среди десятков других соискателей.

10. Опаздывать или приходить слишком рано

Управляющий директор компании Recruitment Experts Джеймс Роу советует приходить на собеседование на 20 минут раньше назначенного времени, чтобы у вас было время подготовиться.

"Но не входите слишком рано! Появление за 5-10 минут до начала собеседования показывает, что вы пунктуальны, но не торопите менеджера по подбору персонала... им тоже нужны перерывы!" – подчеркнул он.

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