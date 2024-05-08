При этом он подчернул, что, кроме самолетов, также необходимо обеспечить поставку боеприпасов к ним.

Первыми, кто узнает о появлении в небе Украины истребителей F-16 будут российские военные объекты и авиация. Такое мнение высказал эксперт по вопросам развития авиационного рынка Богдан Долинце.

В эфире телеканала FREEДОМ он отметил, что политическое решение о передаче Украине этих самолетов уже принято. Теперь все зависит от завершения инфраструктурных процессов и согласования поставки боеприпасов.

"Во-первых, решение о передаче самолетов уже принято, поэтому остался лишь вопрос времени. Во-вторых, мы наблюдаем завершение всех инфраструктурных процессов, что означает, что необходимые ресурсы, силы, подготовка и знания уже готовы или находятся на завершающей стадии формирования", – объяснил эксперт.

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При этом он подчернул, что, кроме самолетов, также необходимо обеспечить поставку боеприпасов к ним. Скорее всего, переговоры относительно снарядов еще ведутся, говорит Долинце.

"Эффективность применения F-16 – прямо зависит от того, какие планы украинское военное руководство перед собой поставит для этих самолетов, и смогут ли западные партнеры обеспечить необходимым количеством боеприпасов, чтобы в полной мере выполнить поставленные задачи", – продолжил он.

Что касается того, когда F-16 появятся на вооружении Украины, звучали разные сроки – начиная от лета 2024. По мнению эксперта, наиболее вероятно, их передача не будет слишком явной.

"В первую очередь потому, что необходимо сохранять "туман войны". С другой стороны, первыми, кто узнает о появлении в Украине F-16, будут именно российская авиация и российские военные цели, которые в первые недели почувствуют всю мощь и все те возможности, которые появились у украинской военной авиации", – констатировал Долинце.

F-16 для Украины: последние новости

Уже летом Украина начнет получать первые истребители F-16. Такое заявление сделала министр обороны Нидерланодов Кайса Оллонгрен. По ее словам, сначала будут отправлять датские самолеты, а потом пойдут и голландские F-16.

Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш отмечал, что процесс обучения и подготовки украинских пилотов F-16 и инженеров не останавливается. Он добавил, что существует три этапа в подготовке наших пилотов.

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