Повреждены несколько резервуаров.

Сегодня ночью власти Краснодарского края РФ сообщили об атаке украинских беспилотников на нефтебазу в селе Юровка под Анапой.

Как сообщают российские тг-каналы, первоначально власти РФ сообщили об атаке шести беспилотников, при этом местные жители говорят, что их было минимум 7.

Заявляется, что якобы все дроны были подавлены средствами РЭБ, однако несколько упали на территории нефтебазы. В результате начался пожар, повреждены несколько резервуаров.

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К ликвидации огня привлечены более 60 человек и 20 единиц техники.

Сообщается, что пострадавших нет.

Атаки по российским нефтебазам

Украинские войска систематически бьют по нефтеперерабатывающим объектам российских захватчиков. В начале апреля СМИ сообщали, что такие атаки уже могли вывести из строя более 15% их мощностей.

24 апреля СБУ ударили беспилотниками по двум базам "Роснефти". Известно об уничтожении не менее 26 тыс. кубометров российского топлива.

Ранее СБУ, ГУР и Силы специальных операций Украины ударили по 8 регионам России. Целью стали энергетические объекты. После атак в некоторых районах возникли проблемы со светом и водоснабжением.

В Министерстве обороны Соединенных Штатов Америки выступают против таких ударов. Глава Пентагона Ллойд Остин говорил, что атаки по НПЗ могут повлиять на мировые энергетические рынки, а Украине стоит "атаковать тактические и оперативные цели" РФ.

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