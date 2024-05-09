Альянс может противостоять агрессии РФ, отметил отставной адмирал ВМС США.

Бывший верховный главнокомандующий НАТО, адмирал Военно-морских сил США в отставке Джеймс Ставридис предупредил, что российское военное командование будет противостоять любым учениям Альянса в Балтийском море.

Экс-командующий НАТО считает, что "в следующем месяце они (россияне, - Ред.) могут перейти к кратковременной кибер- и электронной войне". Об этом говорится в мнении Ставридиса на Bloomberg.

"Это похоже на то, что они якобы пытались сделать в течение последних нескольких недель, целями были коммерческие авиалайнеры (Finnair была вынуждена приостановить обычные ежедневные рейсы в Эстонию после нескольких случаев препятствий, - Ред.)", - предупредил он. По словам Ставридиса, НАТО может противостоять агрессии России, используя средства радиоэлектронной борьбы.

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Экс-командующий Альянса подчеркнул, что после того, как к блоку присоединились Финляндия и Швеция, некоторые аналитики начали называть Балтийское море "озером НАТО".

"...Взгляд на карту показывает, что во многом (но не полностью) это правда - береговая линия имеет несколько клочков российской территории. Остальное прибрежное побережье находится в руках НАТО: Швеции, Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Германии и Дании... Сегодня, в случае конфликта между Москвой и НАТО, любой российский военный корабль там был бы быстро и легко закрыт или уничтожен", - добавил Ставридис.

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В конце марта президент Польши Анджей Дуда говорил, что российские оккупанты уже в 2026-2027 году могут напасть на НАТО, и поэтому государствам-членам Альянса следует срочно увеличить расходы на оборону.

Ранее украинские власти предупреждали, что, если РФ одержит победу на нашей земле, то она продолжит свою агрессию, и тогда война будет угрожать государствам Запада.

Издание Financial Times, ссылаясь на сведения европейских разведслужб, писало, что российская сторона "замышляет акты насилия и диверсий по всему континенту", поскольку намерена взять курс на длительный конфликт с западными странами.

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