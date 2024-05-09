Певица считает, что представительницам Украины нужно усовершенствовать свой номер.

Известная украинская певица, победительница "Евровидения-2016" Джамала прокомментировала выступление Alyona Alyona и Jerry Heil в первом полуфинале песенного конкурса. Артистка заявила, что представительницам Украины нужно усовершенствовать свой номер.

Джамала говорит, что номер был "мощный", и она гордится украинками, которые прошли в гранд-финал "Евровидения-2024". Однако в эфире телемарафона "Едині новини" певица отметила, что во время выступления Alyona Alyona и Jerry Heil в полуфинале 7 мая, были определенные детали, которые бы она изменила и улучшила:

Я очень горжусь нашими девушками, как и вся страна. Это всегда волнительно. К сожалению, Австралия, Польша, Молдова не прошли в финал. Девушки всегда на связи со мной. Я знаю, что добавить нам технически, чтобы мы не были ниже второго места, но это супер секрет. Скажу им только лично. Номер мощный, песня содержательная, и все это гармонично. Люксембург удивил, и приятно, что наш режиссер ставил номер. Португалия мне понравилась, парень из Германии, классная песня. Конкуренты есть. Были какие-то операторские погрешности, нюансы. Мне они были заметны, а кому-то нет. Мне хочется, чтобы Alyona Alyona и Jerry Heil усовершенствовали свой номер в гранд-финале, и чтобы все было просто вау. Видео дня

Джамала также дала несколько советов украинскому дуэту. Артистка убеждена, что Alyona Alyona и Jerry Heil уже покорили зрителей шоу, но еще нужно заслужить расположение жюри.

"Много надежд возлагаю на девушек, с каким настроением они выйдут. Мне очень хочется, чтобы они были светлыми в глазах, чтобы были на 100% мощными и совершенными в вокале. Зрители - это супер. Они будут за нас голосовать. Очень хочется, чтобы и жюри за нас проголосовало. Они придирчивы, они разбирают песню по костям", - указала исполнительница.

К слову, 9 мая состоится второй полуфинал "Евровидения-2024". Гранд-финал ожидается 11 мая. В этом году песенный конкурс проходит в Мальме, что в Швеции.

Напомним, ранее стало известно, когда будут выступать Jerry Heil и Alyona Alyona в финале "Евровидения".

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