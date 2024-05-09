По сравнению с Pixel 7a аппарат стал мощнее, получил более крутой дисплей, больше памяти и более емкий аккумулятор.

Google без лишних анонсов и мероприятий показала новый смартфон Pixel 8a. Впервые в "бюджетной" серии Пикселей аппарат получил AMOLED-дисплей на 120 Гц и поддержку фирменной нейросети Gemini.

Также Google пообещала, что будет поддерживать телефон обновлениями 7 лет. То есть, даже после 2030 года на девайс будут приходить новые версии Android. 7 лет обновлений ОС для смартфонов сейчас предлагает только старшие модели Pixel 8 и серия Galaxy S24.

Характеристики Google Pixel 8a:

Габариты: 152,1×72,7×8,9 мм, 188 г

Дисплей: 6,1", AMOLED, 20:9, 2400×1080, 120 Гц, максимальная яркость 2000 нит, стекло Gorilla Glass 3

Процессор: Google Tensor G3 + Titan M2

Память: 8 оперативной LPDDR5X, 128/256 ГБ пользовательской UFS 3.1

Камера: главный сенсор на 64 Мп с диафрагмой f/1.89 и ширик на 13 Мп с углом 120 градусов. Фронталка – 13 Мп.

Аккумулятор: 4492 мАч с быстрой зарядкой мощностью 18 Вт.

По сравнению с Pixel 7a новинка стала мощнее, получила более крутой дисплей, больше памяти и более емкий аккумулятор. А фирменная нейросеть Google Gemini уже установлена в смартфон и вызывается удержанием кнопки питания.

Версию Pixel 8а на 8/128 Гбайт оценили в $499, модификация с накопителем 256 Гбайт стоит $559. Американские продажи начнутся 14 мая.

Осенью Google обновит свою флагманскую серию. Ранее была информация, что в этом году компания выпустит сразу 3 модели Pixel 9, включая компактный Пиксель с телеобъективом и другими фишками флагмана.

Ранее Samsung "прокачала" ИИ-функциями свои смартфоны 2021 и 2022 годов. Устройство, используя искусственный интеллект, напишет вместо вас текст и сократит письма, поможет в обработке фоток или переведет речь собеседника.

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