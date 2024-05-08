Представитель Госдепа отметил, что стоит ожидать объявления новой помощи.

Соединенные Штаты Америки готовят новые пакеты военной помощи Украине. Такое заявление сделал представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.

Во время брифинга журналисты спросили, планируют ли Штаты ускорять передачу Украине вооружения на фоне массированного удара российских оккупантов по украинским городам. Миллер сообщил, что новых объявлений по этому поводу он не имеет. Однако представитель Госдепа напомнил, что недавно Вашингтон объявил о пакете помощи на более 1 млрд долларов.

"Мы работаем над другими пакетами. Я думаю, вы можете ожидать, что мы вернемся к тому темпу, в котором мы находились до паузы в финансировании", – сказал Миллер. Видео дня

Представитель Госдепа также отметил, что стоит ожидать объявления новых пакетов помощи.

Помощь Украине: последние новости

Министр министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не будет участвовать в "безумной миссии" НАТО по оказанию помощи Украине. Ранее союзники по НАТО обсуждали создание фонда в размере 100 миллиардов евро для поддержки Украины.

В то же время министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что уже летом Украина начнет получать первые западные истребители F-16. Сначала будут передавать самолеты, которые отдает Дания.

На днях министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что в ближайшие недели его страна утвердит новый пакет военной помощи Украине. Однако что именно в него войдет, не уточнил.

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