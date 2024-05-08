Дело не столько в стоимости зенитно-ракетных комплексов, сколько в их дефиците.

Румыния готова обсуждать передачу Украине своих систем Patriot, если получит компенсацию. Однако запасы ПВО у этой страны на самом деле не слишком большие, пишет военно-аналитический портал Defense Express.

Эксперты отмечают, что в доступных источниках данные об имеющихся запасах ПВО в Румынии отличаются. Так, по одним данным страна располагает до 4 батарей Patriot, из которых только одна поставлена на боевое дежурство, а остальные используются для обучения персонала. Однако по данным авторитетного сборника The Military Balance 2023, Румыния на начало прошлого года имела восемь пусковых установок M903 Patriot PAC-3 MSE - без уточнения, во сколько батарей они сформированы.

"Из приведенных выше данных все равно следует, что определенный "резерв" по Patriot для Украины у Румынии есть", - пишет Defense Express, но отмечает, что кроме самих Patriot противовоздушной защиты у румын не так уж и много.

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По данным того же сборника The Military Balance 2023, румынская ПВО имеет восемь зенитно-ракетных комплексов MIM-23 HAWK (создан в США аж в 1950-х годах) и пять советских С-75М3 "Волхов" (созданы на рубеже 1950-60 гг).

"Интересно, что эти MIM-23 HAWK и С-75М3 в Румынии использовались для обеспечения противовоздушной обороны Бухареста. По тем же советским ЗРК "Волхов" в открытом доступе есть данные, что последний раз их Румыния привлекала к учебным стрельбам аж в 2018 году, сами румынские военные определяют, что им Patriot нужен именно для замены С-75М3", - объясняют аналитики положение вещей в румынской ПВО.

Из открытых источников известно, что по контракту 2017 года Румыния заказывала поставку аж семи батарей "Пэтриот", то есть еще три батареи до сих пор не были поставлены. Аналитики предполагают, что Бухарест действительно может согласится отдать Украине одну батарею, если США ускорят поставку трех батарей, которые были давно обещаны.

"Или же еще вероятный вариант - укрепление противовоздушной обороны Румынии за счет сил "воздушной полиции" НАТО", - пишет Defense Express.

Украине нужны Patriot: последние новости

Как писал УНИАН, после усиления российских ракетных ударов по Украине Германия вызвалась срочно передать еще один комплекс Patriot. По словам канцлера Олафа Шольца, страны НАТО вполне способны дать Украине еще шесть таких систем.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в конце апреля сказал, что Украина ведет переговоры о получении еще четырех конкретных комплексов Patriot, и еще два есть на примете.

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