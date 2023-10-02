Ранее СМИ сообщали, что министр обороны Британии обсудил с Владимиром Зеленским возможное участие ВМС Британии в защите коммерческих судов от атак России в Черном море.

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс опроверг сообщения о том, что Королевский флот Великобритании может помочь защитить коммерческие суда в Черном море, которые перевозят украинское зерно, пишет "Голос Америки".

Ранее издание Sunday Telegraph сообщило, что "британский Королевский флот может сыграть роль в защите коммерческих судов от российских атак в Черном море". Некоторые медиа восприняли это как обязательство, которое министр якобы дал президенту Украины Владимиру Зеленскому во время своего визита в Киев на прошлой неделе.

В то же время на конференции Консервативной партии Шаппс отрицал это.

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"Я не думаю, что об этом был мой разговор с президентом Зеленским", - сказал он.

Шаппс добавил, что не ожидает, что Королевский флот будет участвовать в патрулировании в Черном море, хотя сказал, что Британия и другие страны могут играть консультативную роль, чтобы помочь Украине открыть экспорт продовольствия.

Министр также отказался сообщить, выделит ли Британия Украине в своем следующем бюджете тот же объем военной помощи, как и в этом году, - 2,3 миллиарда фунтов стерлингов. Но он подчеркнул, что Лондон остается преданным долгосрочной поддержке Киева.

Морской коридор для агроэкспорта из Украины

В августе ВМС ВСУ объявили об открытии временного маршрута, которым могут воспользоваться гражданские суда, в первую очередь те, что находятся в портах Большой Одессы с 2022 года и не смогли выйти в море из-за военной агрессии РФ.

В результате 16 августа из Одесского порта вышло первое такое судно - контейнеровоз Joseph Schulte (флаг Гонконг) , после него - еще четыре судна.

В сентябре из порта Черноморск вышло еще одно судно с зерном. Еще пять иностранных балкеров ждали загрузки.

Также в сентябре новым временным коридором в порты Большой Одессы зашли два первых гражданских судна под погрузку.

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