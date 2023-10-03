Силы обороны уничтожили на юге три вражеских орудия и полевой пункт боепоставки.

Российская армия нанесла бомбовый удар по острову Змеиный в Черном море и продолжает терроризировать мирное население.

Как сообщает пресс-служба Сил обороны юга Украины, сейчас корабельная группировка врага развернута в количестве 8 кораблей, из которых 7 - находятся в Черном море и один-в Азовском.

По данным военных, корабли захватчиков маневрируют вдоль побережья РФ и временно оккупированной Автономной Республики Крым. Ракетоносители пока заведены в пункты базирования.

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"Продолжая активность тактической авиации в Черном море, оккупанты применили две управляемые авиабомбы в направлении острова Змеиный (Одесская область – УНИАН)", - рассказали в пресс-службе.

Также сообщается, что противник нанес авиационные удары с применением крылатой ракеты (вероятно Х-59) по территории предприятия в населенном пункте Миролюбовка Херсонского района.

Отмечается, что враг продолжает терроризировать население Херсонского района, сбрасывая осколочные боеприпасы с дронов. За прошедшие сутки оккупанты сбросили таких четыре боеприпаса.

"В течение суток враг совершил около 70 артиллерийских обстрелов с использованием 415 снарядов, в том числе 10 обстрелов населенных пунктов Херсонщины. Под обстрелами находились жители Херсона, Золотой Балки, гигантского, Тягинки, Чернобаевки", - говорится в сообщении. В Силах обороны напомнили, что в результате обстрелов погиб полицейский, ранен его коллега и 5 гражданских. Также разрушены два здания автоцентра, повреждены 17 домов и 43 единицы автомобильной техники.

В то же время силы обороны юга продолжают выполнение огневых задач. За минувшие сутки ликвидировано 17 оккупантов. Уничтожены три вражеские пушки, две единицы автомобильной техники и полевой пункт боепоставки.

Ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, ВСУ продолжают наступательные действия в районе Бахмута, где продолжаются тяжелые бои. В частности, в районе железнодорожного пути, вдоль которого проходит сейчас российская линия защиты. Украинским защитникам удалось занять более выгодные позиции вблизи одного из освобожденных населенных пунктов.

В то же время известно, что оккупанты стремятся любой ценой удержать линию обороны вдоль железной дороги к югу от Бахмута.

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