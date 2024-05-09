Противники попали в объект культурной инфраструктуры, отметил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга.

В ночь на 9 мая российские БПЛА типа Shahed 136/131, которыми враг атаковал Украину, попали в Дом культуры в Николаевской области, начался пожар.

Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук. "Враг в очередной раз применил "Шахеды". Первая волна "Шахедов" состояла из 17 единиц, и вся она была уничтожена. Вылетела из Чауды. Вторая волна состояла из трех единиц. К сожалению есть попадания, но попали они в объект культурной инфраструктуры. Обошлось без жертв. Однако начался пожар - это попадание в Дом культуры", - рассказал Плетенчук.

Он добавил, что враг так же постоянно применяет управляемые авиационные бомбы, в основном от них страдают населенные пункты Херсонщины. "Там за минувшие сутки, к сожалению, есть погибший гражданский, три человека ранены, среди них ребенок 7 лет", - добавил начальник Центра.

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О вражеских обстрелах также рассказали руководители региональных военных администраций. В частности, по словам главы Николаевской ОВА Виталя Кима, 8 мая, в 09:47 и 11:01, агрессор совершил артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской громады и в 23:20 - бил по территории Куцурубской громады.

Сегодня ночью, 9 мая, в результате попадания БПЛА типа Shahed 136/131 частично разрушено здание бывшего Дома культуры в населенном пункте Первомайское Первомайской громады. В результате попадания начался пожар, который охватил 200 кв. метров, на данный момент возгорание ликвидировано.

По данным начальника Херсонской ОВА Александра Прокудина, за сутки, по состоянию на 6 утра 9 мая, под вражеским огнем и авиаударами оказались населенные пункты региона Велетенское, Кизомыс, Станислав, Инженерное, Понятовка, Садовое, Антоновка, Белозерка, Берислав, Михайловка, Николаевка, Ольговка, Львовское и Херсон.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности, повреждены 12 многоэтажек и 54 частных дома. Были зафиксированы попадания в объекты критической и транспортной инфраструктуры, админздание, почтовое отделение, объекты промышленности и газопроводы. Утечка газа перекрыта, пожаров и угроз больше нет", - рассказал чиновник. Также побиты хозяйственные постройки, складское помещение, гаражи, спецтехника и частные автомобили.

Вражеские дроны-камикадзе ночью атаковали Украину - что надо знать

Как сообщал УНИАН, в ночь на 9 мая армия РФ снова осуществила воздушную атаку на Украину. По данным командующего Воздушными силами Николая Олещука, оккупанты запустили 20 ударных БПЛА типа Shahed-131/136 с мыса Чауда - Крым.

В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил Украины и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины уничтожено 17 ударных дронов в Одесской области.

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