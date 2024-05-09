Бизнесмену, которого уже 9 месяцев держат в СИЗО, "сшили" новое уголовное дело.

В четверг, 9 мая, Печерский районный суд города Киева рассматривает ходатайство следователя ГСУ НП Украины о применении меры пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому Игорю Коломойскому. Бизнесмену, которого уже 9 месяцев держат в СИЗО, "сшили" новое уголовное дело: 8 мая ему сообщили о подозрении в совершении преступления, которое якобы произошло... 21 год назад в Крыму.

Об этом стало известно из заседания суда, трансляцию которого ведет ТСН.

Что известно о новом деле Коломойского:

8 мая бизнесмену Игорю Коломойскому сообщили о подозрении, где он якобы поручил заказать убийство человека, который не пострадал, что якобы произошло 21 год назад (!) в Крыму.

"При процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора известному бизнесмену сообщено о подозрении в совершении преступления, связанного с организацией заказного убийства (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п.п. 11, 12, ч. 2 ст. 115 УК Украины)", - сообщили в Офисе генерального прокурора.

По данным следствия, подозреваемый якобы заказал убийство директора одной из юридических компаний за невыполнение требований по аннулированию и признанию недействительными решений общего собрания акционеров открытого акционерного общества. Как сообщается, четверо человек затем напали на адвоката и избили его (он выжил).

В 2005 году бизнесмен Игорь Коломойский в интервью Юлии Мостовой из "Зеркала недели" рассказал подробности истории, которую сегодня реанимирует прокуратура.

"Какие могут быть, по вашему мнению, отношения между бизнесменом и адвокатом, обслуживающим другого бизнесмена? Адвокат - это исполнитель, как бухгалтер, как менеджер. Он вне линии корпоративного конфликта. Поэтому никаких отношений между бизнесменом и адвокатом конкурента быть не может. Тем более - угроз. Адвокат, о котором вы говорите, работал у Пинчука и Григоришина. Думаю, эти бизнесмены тщательно разработали всю эту процедуру и пустили ее в ход. Но даже при том политическом режиме они не смогли завести уголовное дело против меня, получилось только "по факту". Правда, я не знаю, было ли оно вообще, поскольку у меня есть бумага, где пишется, что в открытии уголовного дела отказано из-за отсутствия состава преступления. Сейчас была предпринята еще одна попытка направить уголовное дело, открытое по факту нападения на адвоката непосредственно против меня. Но после моего письма в прокуратуру, надеюсь, будет объективно проведено расследование и понесут ответственность те, кто с самого начала замышлял плохое. Попытка реанимации персонального дела входит в сценарий, который обрисовал мне Григоришин 5 марта. Все пункты плана реализовывались в мае, июне, июле, поэтому у меня нет сомнений в том, кто стоит за этим. Те люди, которых он мне называл как своих партнеров, а именно - Порошенко Петра Алексеевича, и стоят за организацией всего этого", - пояснил тогда Коломойский в интервью.

В заявлении адвокатов, которое есть в распоряжении УНИАН, говорится о том, что сторона защиты возражает против ходатайства об избрании меры пресечения.

Адвокаты напомнили, что уголовные производства относительно причастности Коломойского И.В. к покушению на убийство Карпенко С.Р. уже неоднократно были закрыты как следователями, прокурорами, так и судом, как в связи с установлением отсутствия в деяниях состава уголовного преступления, так и в связи с отсутствием события уголовного преступления.

В своем возражении адвокаты также обращают внимание на то, что инкриминируемые Коломойскому И.В. действия по якобы подстрекательству к преступлению были якобы совершены в период с 03 по 07 июля 2003 года. Следовательно, срок привлечения к уголовной ответственности за уголовное преступление, предусмотренное ч.4 ст.27, ч.2 ст.15, п.п. 11, 12, ч.2 ст.115 УК Украины истек еще 08.07.2018 года - то есть почти 6 лет спустя.

"Следовательно, в любом случае Коломойскому И.В. не грозит наступление уголовной ответственности за якобы совершение указанного уголовного преступления", - убеждены адвокаты.

Кроме того, адвокаты отмечают, что в материалах ходатайства нет ни одного доказательства, которое бы подтверждало предоставление Подозреваемым каких-либо указаний, поручений, которые составляют объективную сторону соответствующего уголовного преступления, а именно предоставление указания организовать совершение указанного особо тяжкого преступления.

Дело Коломойского - последние новости:

27 февраля состоялось судебное заседание, где бизнесмену Игорю Коломойскому продлевали меру пресечения. Адвокаты убеждали суд в невиновности своего подзащитного и приводили как документальные подтверждения своим словам, так и новыми показаниями функционеров ПриватБанка и чиновников Нацбанка. Несмотря на то, что показания свидетелей посыпались, суд оставил бизнесмена еще на два месяца в СИЗО, при этом уменьшил сумму залога на сто пятьдесят миллионов гривень.

11 апреля Киевский апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу защитников Игоря Коломойского на определение следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 27.02.2024 о продлении срока содержания под стражей бизнесмена.

Сторона защиты пояснила, что в течение семи месяцев, когда идет следствие, суд успел опросить меньшинство свидетелей. Кроме того, адвокаты ссылались на состояние здоровья подзащитного и его хронические заболевания. Такое состояние бизнесмена подтвердил и проводивший осмотр врач.

Но судья снова принял сторону обвинения и оставил Игоря Коломойского под стражей.

22 апреля Шевченковский районный суд города Киева частично удовлетворил ходатайство стороны обвинения о продлении срока содержания под стражей бизнесмена Игоря Коломойского до 2 июня с альтернативным определением залога в сумме 1 млрд 968 млн 200 тысяч гривень.