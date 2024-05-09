Атакованы нефтебазы ООО "Лукойл" и ООО "Темп", они находятся в двух километрах друг от друга.

В ночь на 9 мая в Юровке Краснодарского края России были атакованы две нефтебазы. Как пишет российский тг-канал Astra, базы находятся в двух километрах друг от друга.

Так, один беспилотник атаковал нефтебазу ООО "Лукойл", в результате чего один резервуар с нефтью был поврежден, произошла утечка топлива, но пожар не возник.

В то же время ещё 7 беспилотников атаковали уже соседнюю нефтебазу — ООО "Темп", которая специализируется на хранении мазута. На нефтебазе загорелись 3 цистерны с мазутом.

Ночная атака дронов в России - детали

Как сообщал УНИАН, Сегодня ночью власти Краснодарского края РФ сообщили об атаке украинских беспилотников на нефтебазу в селе Юровка под Анапой. Заявляется, что якобы все дроны были подавлены средствами РЭБ, однако несколько упали на территории нефтебазы. В результате начался пожар, повреждены несколько резервуаров.

В начале апреля СМИ сообщали, что украинские атаки по НПЗ в России уже могли вывести из строя более 15% их мощностей.

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