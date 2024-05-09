В последние недели российские силы активизировали удары по украинской транспортной инфраструктуре, чтобы ограничить поставки западной помощи.

В ночь с 7 на 8 мая россияне совершили крупномасштабную атаку по украинской энергетической инфраструктуре, нанеся удары по объектам производства и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой областях. Как пишут аналитики американского Института изучения войны, российские военные пытаются использовать ослабление украинской ПВО, чтобы разрушить энергосистему Украины и ограничить ее оборонно-промышленный потенциал.

Кроме того, российские силы также атаковали железнодорожную инфраструктуру в Херсонской области, что вынудило руководителей железных дорог сократить движение поездов по маршрутам Киев-Херсон и Киев-Николаев.

При этом Министерство обороны России заявило, что оно якобы нанесло удары по украинским энергетическим объектам и оборонно-промышленным предприятиям, чтобы уменьшить способность Украины производить военную технику и перебрасывать западную технику на линию фронта.

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Как отмечают аналитики, в последние недели российские силы активизировали удары по украинской транспортной инфраструктуре, очевидно пытаясь нарушить работу украинских наземных линий связи (GLOC) и ограничить поток ожидаемой помощи США в сфере безопасности на передовую.

"Однако российские силы продолжают активно наносить удары по украинским энергетическим объектам, нанося ограниченные более крупные серии ракетных и беспилотных ударов, что позволяет предположить, что Россия либо отдает приоритет усилиям по разрушению энергосистемы, либо намеревается использовать большее количество ракет для преодоления украинской противовоздушной обороны вблизи объектов энергетики и причинить этим объектам значительный ущерб", - отмечают аналитики.

Атака РФ на Украину

Утром 8 мая Россия осуществила массированную воздушную атаку на Украину. В целом оккупанты использовали 76 воздушных целей - 55 ракет и 21 ударный беспилотник. Силам ПВО удалось уничтожить 59 целей врага. Сообщалось, что враг атаковал объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях.

Кроме того, Россия атаковала гражданскую железнодорожную инфраструктуру в Херсоне, в результате вражеских ударов повреждены пути и вокзал города.

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