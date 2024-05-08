Кроме того, по его мнению, есть люди, которые могут быть задействованы на фронте по своему характеру, несмотря на возраст.

Экс-судья КСУ Виктор Шишкин, комментируя решение о мобилизации в Украине определенных категорий осужденных, отметил, что значительная часть заключенных являются профессионалами в различных отраслях и способны усилить наши войска. Об этом он сказал в эфире Вечер.LIVE.

По словам Шишкина, под стражей есть те, кто хотят и могут воевать.

"У нас же значительная часть тех, кто сидит в тюрьмах, они являются профессионалами в разных отраслях. И в банковской, и в технологической сфере, то есть наши операторы дронов. И даже те, кто могут быть диверсантами, работая ножом. Я знаю некоторые подразделения, где фактически, до десятка россиян вырезали удром ножа, не стреляя. Тихо пришел, тихо ушел", - отметил экс-судья.

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Он отметил, что на фронте сейчас не хватает людей, не хватает специалистов - танкистов, артиллеристов и т.д.

"Поэтому давайте посмотрим, кто сидит, какой у них опыт", - продолжил Шишкин.

Кроме того, по его мнению, есть люди, которые могут быть задействованы на фронте по своему характеру, несмотря на возраст.

"Есть люди, которым за 60. И есть партизанские подразделения, которые устанавливают соответствующие установки на машинах и обстреливают оккупантов. Ведут партизанскую войну. На первый взгляд, так, будто такого не должно быть, а с другой - а почему и нет, если человек хочет", - сказал Шишкин.

Мобилизация заключенных в Украине - что известно

10 апреля Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект, который дает возможность добровольной мобилизации заключенных. Им предполагалось, что участие в боевых действиях для осужденных будет добровольным.

Глава министерства юстиции Денис Малюська отмечал, что Минюст не планирует предоставлять право мобилизоваться в армию заключенным, совершившим преступления на службе, а также преступления против государственности.

Одна из авторов законопроекта, народный депутат Украины Елена Шуляк отмечала, что закон о мобилизации заключенных позволит привлечь в ВСУ тысячи осужденных. Но служить они будут в отдельных специализированных частях или в отдельных специализированных подразделениях и только с согласия командира части.

Сегодня Верховная Рада Украины разрешила некоторым категориям заключенных мобилизоваться в ряды ВСУ. Как сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк, за закон "О внесении изменений в Уголовный, Уголовный процессуальный, Уголовно-исполнительный кодексы Украины и другие законы Украины относительно внедрения института условно-досрочного освобождения лиц от отбывания наказания для непосредственного их участия в обороне страны, защите ее независимости и территориальной целостности" (регистрационный номер 11079) проголосовало 279 народных депутатов.

Согласно закону, не могут быть мобилизованы осужденные за тяжкие преступления, в частности, умышленное убийство, изнасилование, сексуальное насилие, а также те, кто получили сроки за преступления против основ национальной безопасности. Не могут быть мобилизованы те, кто посягал на жизнь правоохранителей; те, кто совершил особо тяжкие коррупционные нарушения; те, кто занимал особо ответственное положение независимо от статьи преступления (министры, депутаты, их заместители и помощники).

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