Снаряжение корабля может составлять восемь "Калибров".

На дежурство в акваторию Черного моря оккупанты вывели носитель крылатых ракет. Об этом сообщает пресс-служба Сил обороны юга Украины.

В частности, в Черное море на боевое дежурство врагом выведен надводный ракетоноситель - малый ракетный корабль проекта "Буян-М". Его снаряжение ракетами "Калибр" может составлять до 8 единиц.

"Уровень ракетной угрозы повышен. Будьте внимательны к сигналам воздушных тревог. Оперативно переходите в укрытие. Враг коварный и дерзкий", - отмечают военные.

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Война в Украине - ситуация в Черном море

Напомним, сегодня утром сообщалось, что корабельная группировка флота противника развернута в Черном море в количестве 8 единиц. Еще один корабль был зафиксирован в Азовском море. Ракетоносители, которые вчера выходили на дежурство, были заведены в пункты базирования, но уровень ракетной угрозы остается высоким.

Также говорилось, что российские оккупанты пытаются обострить ситуацию в морской акватории и наносят удары в районе острова Змеиный (Одесская область). По данным Сил обороны юга Украины, за минувшие сутки захватчики применяли авиацию в направлении Змеиного и сбросили четыре управляемые авиационные бомбы.

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