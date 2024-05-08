Глава Пентагона отметил, что помощь Ирана и Северной Кореи позволили России "встать на ноги" после потерь, которые она понесла от Вооруженных сил Украины.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что говорить об эффекте на поле боя от предоставленного Украине финансирования от США пока "слишком рано" и нужно время, чтобы Киев смог получить некоторые из выделенных возможностей.

"Мы ставим в приоритет такие критически важные вещи, как средства ПВО и артиллерийские боеприпасы", - сказал он, пишет "Голос Америки".

Остин отметил, что когда Пентагон ожидал одобрения финансирования, подготовился, чтобы "быстро доставить эти вещи и поддержать Украину." Остин заявил, что еженедельно разговаривает с украинским коллегой Умеровым держа на контроле важнейшие потребности.

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"Трудно вернуть время, но я считаю, без этой помощи Украине было бы очень трудно защищаться от превосходящей силы, которая есть у россиян", - сказал министр.

Глава Пентагона отметил, что помощь Ирана и Северной Кореи позволили России "встать на ноги" после потерь, которые она понесла от Вооруженных сил Украины.

"В определенный момент Россия понесла значительные потери из-за действий, которые осуществила Украина и ее Вооруженные силы. Они нанесли значительные потери российским силам, уничтожили большое количество их техники. Также мы видели, как Россия привлекла Северную Корею, которая предоставила достаточно много боеприпасов и ракет. Беспилотники, предоставленные Ираном, действительно помогли, и начали немного переламывать ситуацию для России", - сказал он.

Министр убежден, что без помощи КНР Россия не смогла бы наладить военную промышленность.

"Она увеличивает свое промышленное производство. Но без помощи со стороны Ирана, Северной Кореи и Китая, этого, вероятно, не произошло бы в такой степени, как это произошло. Поэтому мы привлекаем правильные каналы, чтобы подчеркнуть нашу серьезную обеспокоенность в отношении КНР и других, которые оказывают такую поддержку", - добавил Остин.

Помощь Украине от США - прогнозы

Помощь от партнеров, в том числе США, уже в пути, а на фронте уже заработала украинская артиллерия, потому что задействованы неприкосновенные запасы. Об этом сказал военный эксперт, ветеран АТО Евгений Дикий. Он отметил, что помощь поступит очень быстро в Украину.

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