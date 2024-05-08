Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что говорить об эффекте на поле боя от предоставленного Украине финансирования от США пока "слишком рано" и нужно время, чтобы Киев смог получить некоторые из выделенных возможностей.
"Мы ставим в приоритет такие критически важные вещи, как средства ПВО и артиллерийские боеприпасы", - сказал он, пишет "Голос Америки".
Остин отметил, что когда Пентагон ожидал одобрения финансирования, подготовился, чтобы "быстро доставить эти вещи и поддержать Украину." Остин заявил, что еженедельно разговаривает с украинским коллегой Умеровым держа на контроле важнейшие потребности.
"Трудно вернуть время, но я считаю, без этой помощи Украине было бы очень трудно защищаться от превосходящей силы, которая есть у россиян", - сказал министр.
Глава Пентагона отметил, что помощь Ирана и Северной Кореи позволили России "встать на ноги" после потерь, которые она понесла от Вооруженных сил Украины.
"В определенный момент Россия понесла значительные потери из-за действий, которые осуществила Украина и ее Вооруженные силы. Они нанесли значительные потери российским силам, уничтожили большое количество их техники. Также мы видели, как Россия привлекла Северную Корею, которая предоставила достаточно много боеприпасов и ракет. Беспилотники, предоставленные Ираном, действительно помогли, и начали немного переламывать ситуацию для России", - сказал он.
Министр убежден, что без помощи КНР Россия не смогла бы наладить военную промышленность.
"Она увеличивает свое промышленное производство. Но без помощи со стороны Ирана, Северной Кореи и Китая, этого, вероятно, не произошло бы в такой степени, как это произошло. Поэтому мы привлекаем правильные каналы, чтобы подчеркнуть нашу серьезную обеспокоенность в отношении КНР и других, которые оказывают такую поддержку", - добавил Остин.
Помощь Украине от США - прогнозы
Помощь от партнеров, в том числе США, уже в пути, а на фронте уже заработала украинская артиллерия, потому что задействованы неприкосновенные запасы. Об этом сказал военный эксперт, ветеран АТО Евгений Дикий. Он отметил, что помощь поступит очень быстро в Украину.