Решение принято якобы "с учетом завершения переезда компаний Группы "Газпром" в Санкт-Петербург".

Получив первый за 25 лет и рекордный за всю историю убыток, российский гигант "Газпром" приступает к распродаже имущества.

В среду компания объявила о поиске покупателей на крупные объекты недвижимости в Москве и Подмосковье. Среди них - офисные здания на улице Строителей, санаторно-курортный комплекс "Империал Парк отель & Спа" в поселении Первомайское, деревня Рогозино, нежилые помещения первого этажа в доме на Новочеремушкинской улице, а также автостоянка на 96 мест близ главного офиса компании в Москве.

Решение принято якобы "с учетом завершения переезда компаний Группы "Газпром" в Санкт-Петербург", объяснила пресс-служба компании.

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Убытки "Газпрома" - детали

Контролируемый государством газовый гигант России "Газпром" сообщил о своем первом ежегодном чистом убытке с 1999 года из-за сокращения поставок в Европу и снижения цен на топливо.

Согласно отчету о прибылях и убытках, опубликованному в четверг, группа "Газпром", в которую также входят нефтяные и энергетические предприятия, в прошлом году объявила об убытке в размере 629 миллиардов рублей (6,84 миллиарда долларов) по сравнению с чистой прибылью в 1,23 триллиона рублей в 2022 году.

Акции энергетической компании упали на 4,4%, что стало самым резким падением более чем за год, на фоне опасений рынка по поводу ее дивидендных перспектив. Крупнейшим акционером "Газпрома" является правительство России, чей бюджет находится под давлением из-за растущих военных расходов и западных санкций.

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