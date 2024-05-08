Ранее один эпизод сбития дрона легким самолетом имел место в Одессе.

Легкомоторные самолеты могут применяться для борьбы с вражескими дронами в тылу, но для перехвата крылатых ракет они не годятся. Такое мнение в интервью "Фокусу" высказал авиационный эксперт Анатолий Храпчинский.

Он отметил, что такие самолеты не могут сбивать крылатые ракеты, поскольку те летают со слишком высокой скоростью. Другие дело - сбивать разведывательные дроны типа "Орлан-10", или Zala, а также дроны-камикадзе "Шахед".

"Варианты рассматриваются. То, что стало публично известно относительно использования Як-52, то это из-за увеличения использования россиянами разведывательных БПЛА", — пояснил Храпчинский.

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По его словам, находящийся в воздухе легкомоторный самолет не станет жертвой "дружественного огня" со стороны собственной ПВО, поскольку налажена координация между наземными силами ПВО и авиацией, в том числе благодрая системе распознавания "свой-чужой". К тому же на радаре, как поясняет специалист, самолет заметно отличается от ракеты или БПЛА.

"Есть некоторые решения, которые позволят нам эффективно отрабатывать. Как возникли "Шахеды", то мы решали их проблематику за счет мобильных групп. Так же и сейчас будем решать с разведывательными дронами. Решение будет найдено", — подчеркнул авиаэксперт.

Уничтожение "Орлана" над Одессой

Как писал УНИАН, 27 апреля над Одессой был сбит российский дрон-разведчик "Орлан-10". Для его поражения был использован легкомоторный спортивно-тренировочный самолет Як-52.

Как объясняют эксперты, российские дроны-разведчики являются дешевыми "расходниками", и тратить на них дефицитные ракеты наземных комплексов ПВО – слишком дорого. Крайне сложно сбивать их с помощью реактивных истребителей ввиду большой разницы в скорости. А вот медленный легкомоторный самолет, вооруженный автоматическим огнестрельным оружием может выполнить такую задачу.

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