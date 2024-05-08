Эксперты предполагают, что здесь может играть роль генетика или фактор кошачьей психологии.

Все люди любят котиков. Ну, может, не все, но точно большинство из нас. А среди всех пушистиков почему-то отдельно выделяют рыжих котов, независимо от породы. Рыжий кот - это олицетворение любознательности, коммуникабельности и наглости в кошачьем мире.

Так что такое с рыжими котами, что они так отличаются от других - ошибочный стереотип, или действительная закономерность? Британский эксперт по поведению кошек Роджер Тейбор рассказал BBC, действительно ли рыжие коты отличаются от "коллег".

"Научный консенсус заключается в том, что между породами есть различия в темпераменте, например, у оживленных бирманцев или спокойных персов, но не в цвете. Однако исследования восприятия владельцев рассказывают другую историю: ситцевые и серые коты являются "отстраненными", а рыжий кот считается "более дружелюбным и нежным", - говорит Тейбор.

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Эксперт отмечает, что возможно генетика здесь действительно играет роль, ведь для получения рыжего цвета шерсти кошка должна унаследовать две копии специфического гена, а кот - одну.

"Измерения также показали, что в целом рыжие коты тяжелее, чем большинство котов других окрасов. Рыжие кошки, как правило, выше и шире, чем большинство других кошек", - говорит специалист.

Это не доказано научно, но, возможно, смелый и коммуникабельный характер рыжих кошек связан именно с их в среднем большими размерами. Рыжие пушистики просто чувствуют себя королями кошачьего мира, а потому меньше склонны бояться и людей.

Коммуникабельность рыжих котов может быть одной из причин, почему они были столь популярны среди викингов. По словам господина Тейбора, в британском городке Йорк, который когда-то был оплотом викингов, до сих пор живет больше рыжих котов, чем во всем Лондоне.

"Викингам, возможно, просто нравился характерный мех, но я бы предположил, что дружелюбный, менее пугливый характер рыжих котов мог быть причиной того, почему они смело залезали на их лодки. Можно сказать, что рыжие коты имеют характер викингов, дружелюбны к людям, с которыми ладят, но яростные к котам-противникам", - говорит эксперт.

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