Подтверждения того, что он использовался для обстрела нет.

Перед массированной атакой на Украину 8 мая российские военные вывели в Черное море два ракетоносителя, один из которых нанес удар, цель выхода другого - неизвестна. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук.

"Мы подтверждаем, что вчера был выход двух носителей - одна подводная лодка, которая, вероятно, нанесла удар четырьмя крылатыми ракетами "Калибр". Все они были уничтожены. Второй носитель выходил на внешний рейд - это малый ракетный корабль проекта "Буян-М", - сказал Плетенчук.

Он уточнил, что корабль выходил на внешний рейд из Новороссийска (РФ).

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"Однако после этого вернулся, с какой целью - пока непонятно. Но подтверждения о том, что он использовался для нанесения удара, нет", - отметил Плетенчук.

Также, по его данным, сейчас в акватории Черного моря нет российских кораблей, и, соответственно, ракетоносителей.

Начальник центра добавил, что враг периодически пытается обстреливать портовую инфраструктуру Одесской области, однако тщетно.

Комбинированная атака на Украину 8 мая - что известно

8 мая российская армия нанесла по Украине массированный комбинированный удар различными типами ракет и БПЛА. В целом оккупанты использовали 76 воздушных целей - 55 ракет и 21 ударный беспилотник.

Силами противовоздушной обороны Украины было уничтожено 59 целей.

Также после довольно длительного перерыва Россия выводила в акваторию Черного моря два корабля - носителя крылатых ракет "Калибр".

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