Из-за доносов Булатова из российских школ уволены десятки учителей.

В России на жителя Петербурга, который известен на родине профессиональными доносами и ненавистью к представителям ЛГБТ, составили протокол о "дискредитации" армии.

Как сообщает "Медиазона", на сайте Тверского районного суда Москвы появилась карточка с протоколом о "дискредитации" армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ), который составлен на гомофоба и серийного доносчика Тимура Булатова.

Изначально во время общения с журналистами Булатов утверждал, что понятия не имеет о протоколе и вообще усомнился в его существовании, а также сказал, что на востоке Украины "положил" четверых "американских инструкторов".

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"Где я, а где дискредитация? Я был на Донбассе в 2015 году, положил четверых американских инструкторов!" - заверил он. Затем Булатов уточнил, что ему "звонили из Москвы". При этом он уверен, что звонившие "разберутся" и "выкинут (протокол) на**й", - пишет ресурс.

Как уточняет "Медиазона", в пресс-службе Тверского суда подтвердили отчество Булатова - Габдыльмаликович, именно такое - у петербургского гомофоба.

О ситуации, в которую попал Булатов, также написали "Осторожно, новости".

"На профессионального доносчика Тимура Булатова завели дело о дискредитации армии. Он поддерживает СВО и прославился заявлениями на ЛГБТ-людей - многие из его жалоб приводили к уголовным делам… Ему вменяют статью 20.3.3 КоАП - публичная дискредитация армии. Из-за чего завели дело, неизвестно", - говорится в сообщении.

В нем сказано, что Булатов поддерживает войну против Украины, диктатора Владимира Путина, о чем неоднократно высказывался в соцсетях. Неделю назад Булатову пришло письмо о вызове на опрос. Он проигнорировал его, после чего дело поступило в московский суд.

"Я - человек, по заявкам которого в Петербурге "сидит" около восьми человек, и по всей России более 20", - заявил Булатов.

Он предположил, что на него могли написать донос сторонники Светланы Пеуновой (Лады-Русь) - создательницы секты "Академия развития Светланы Пеуновой". В последнее время он добивается признания Пеуновой экстремистской, и это могло стать основанием для доноса.

"Осторожно, новости" акцентируют, что петербуржец Булатов известен доносами на представителей ЛГБТ-сообщества и срывом тематических мероприятий. По его же словам, после его заявлений из российских школ уволили около шести десятков ЛГБТ-учителей, которых он "выявил" через социальные сети. Именно по его жалобе в 2019 году завели дело на художницу из Комсомольска-на-Амуре Юлию Цветкову - доносчик обвинил ее в распространении порнографии из-за рисунков вульвы, которая девушка запостила в соцсетях.

Как отмечает ресурс, также в 2021 по доносу Булатова завели еще два дела: на девушку, сфотографировавшуюся в трусах на фоне Исаакиевского собора, и подростка, который позировал без брюк у Спаса на Крови. Фабулой дела стало "оскорбление чувств верующих".

"Из-за упорной борьбы с ЛГБТ Булатов получил в СМИ прозвище "гееборец". Себя он называет борцом за нравственность", - говорится в публикации.

Как сообщал УНИАН, жительница Москвы донесла в полицию на собственного сына из-за того, что он начал учить украинский язык и читать Коран, а также заинтересовался устройством дронов, снарядов и мин.

По данным местных СМИ, ранее 24-летний юноша ничем подобным не интересовался. "Нездоровые" пристрастия у него появились после того, как он съездил на заработки на Дальний Восток – "внезапно пристрастился к пробежкам, железу, а также литературе про вооружение - исключительно на украинском языке". Мать-доносчица, написала на сына заявление, чтобы ему "вправили мозги".

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