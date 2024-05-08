Как минимум одна страна в Европе рада пугаться всякий раз, как Путин усиленно притворяется психом с ядерной дубинкой.

Владимир Путин с его постоянными ядерными угрозами стал для Германии "мастером страха", которому регулярно удается пугать немецкое общество. Такое мнение высказал колумнист немецкого издания BILD Франц-Йозеф Вагнер.

"Он снова добился этого. У нас повышенное давление и учащённое сердцебиение. Путин приказал провести учения с применением тактического ядерного оружия. Путин — мастер страха, а мы боимся", – пишет он.

Вагнер отмечает, что в обычное время типичный немец боится вполне прозаических вещей, например, старости и семейных неурядиц. Но Путину время от времени удается потеснить бытовые страхи немцев намеками на ядерный апокалипсис.

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"Путин достаточно сумасшедший, чтобы уничтожить мир? Никто не знает. На этом "никто не знает" и сидит этот мастер страха. Теперь его снова приводят к присяге на 6 лет в роскошном Кремле. Некоторые говорят, что Путин никогда не взорвёт мир, потому что он один из самых богатых людей. Как ужасно, что у всех нас нервозная реакция на страшное имя Путин", – пишет колумнист.

Германия боится Путина, но помогает Украине через страх

Как писал УНИАН, немецкое общество весьма подвержено российским информационно-психологическим операциям и остро реагирует на любые усилия Кремля по запугиванию Запада. Издание The Times недавно отмечало, что нежелание Олафа Шольца передавать Украине ракеты Taurus опирается на соответствующие настроения внутри немецкого общества.

Издание приводит слова одного из советников Макрона: "Когда Путин кашляет, Шольц немедленно идет искать бункер".

Тем не менее, здесь имеет место "странная ирония". Она заключается в том, что Германия является крупнейшим донором оружия для Украины после США, но при этом подвергается сокрушительной критике отовсюду из-за "избытка страха и нехватки стратегического видения".

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