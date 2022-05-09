Когда празднуют день Европы в Евросоюзе и откуда пошла такая традиция - узнайте в материале УНИАН.

Сегодня, 9 мая, страны ЕС отмечают свой национальный праздник - день Европы. Торжество отмечается дважды в году - 5 и 9 мая. УНИАН расскажет, как возник праздник и почему он так важен для современного общества.

Международный день Европы - история праздника

В 1949 году 5 мая была основана организация, которая имеет огромное значение для развития стран ЕС - Совет Европы. Это знаменательное событие и послужило основанием для празднования. Сначала люди отмечали основание организации, но потом преобразовали эту дату в День Европы. Так было до того момента, пока не появился Европейский Союз.

Согласно исторической справке, 9 мая 1950 года министр иностранных дел Франции - Р. Шуман выступил с предложением об объединении железорудной, угольной и металлургической промышленности своей страны и западной части Германии. Инициативу поддержали, таким образом возникла Декларация Шумана. Содружество, которое появилось вследствие этого объединения, постепенно расширялось и позднее стало называться Европейский Союз.

Именно поэтому жители стран ЕС 5 и 9 мая отмечают этот праздник, который считается невероятно важным в истории.

День Европы 2022 - традиции

Ежегодно 9 мая флагом Европейского Союза украшают улицы всех городов. Граждане вывешивают его из окон или выходят на демонстрации в поддержку политики ЕС. Европейцы носят футболки и тематические значки, отдавая дань уважения Союзу.

Политики всех стран ЕС обращаются к народу с торжественной речью, а во многих крупных городах власти устраивают соревнования, конкурсы и ярмарки. Учащиеся колледжей и сотрудники крупных предприятий устраивают воображаемые дебаты, на которых вносят предложения об улучшении качества жизни в городе или стране.

Примечательно, что 5 мая праздник уже давно не отмечают, он носит, скорее, информационный характер. 9 мая, напротив, встречают с особым размахом. Несмотря на такую традицию, и 5, и 9 мая - рабочие дни.

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