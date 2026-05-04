Кроссоверы раскупают как горячие пирожки: названы самые популярные модели в Украине

В апреле в Украине было продано около 6,2 тысячи новых легковых автомобилей. Такие данные приводит портал "УкрАвтопром".

Среди новых автомобилей наибольшим спросом в Украине в прошлом месяце пользовался компактный кроссовер Renault Duster, который уже долгое время остается настоящим бестселлером украинского рынка новых легковых автомобилей.

Модель традиционно ценят за доступную цену (около 930 000 гривень), комфорт и универсальность.

К ключевым преимуществам Duster относятся неприхотливость в обслуживании и высокий клиренс. Кроме того, автомобиль пользуется спросом благодаря высокой ликвидности на вторичном рынке.

На второй позиции оказался кроссовер Toyota RAV4. Модель ценят, в частности, благодаря экономичности - особенно это касается гибридных версий автомобиля.

Стоит сказать, что бренд Toyota давно стал главным олицетворением надежности на автомобильном рынке. Ему доверяют во всем мире, и Украина не является исключением.

Третье место занял кроссовер Hyundai Tucson, который предлагает почти идеальное соотношение цены и качества. Среди главных преимуществ модели - надежность, комфорт и современный дизайн.

ТОП-10 самых популярных моделей апреля:

Renault Duster - 579 шт.; Toyota RAV4 - 357 шт.; Hyundai Tucson - 211 шт.; BMW 3 - 161 шт.; Škoda Kodiaq - 144 шт.; Mazda CX-5 - 130 шт.; Škoda Karoq - 126 шт.; Toyota Yaris Cross - 122 шт.; Volkswagen Tiguan - 121 шт.; Volkswagen Touareg - 117 шт.

Напомним, недавно были представлены самые популярные в Украине бренды новых автомобилей. В тройку лидеров вошли Toyota (лидер рейтинга), Renault и Škoda. Неплохие показатели демонстрирует китайский BYD, который оказался на четвертой позиции.

Сообщалось также, что в течение первого квартала 2026 года украинский автопарк пополнили 50,1 тысячи подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа.

Наибольшую долю среди них составили кроссоверы - 53%. Самой популярной моделью в этом сегменте стал Volkswagen Tiguan, за которым расположились Audi Q5 и Nissan Rogue.

