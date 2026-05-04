На фоне недавней миссии NASA и выхода нового фильма с Райаном Гослингом у многих людей вновь возник интерес к фильмам о космосе.

Космос занимает огромное место в художественной культуре, в том числе в кино. Бескрайняя пустота, неизвестность и ощущение масштаба позволяют создавать как реалистичные драмы, так и фантастические приключения. Такие фильмы объединены не стилем, а общим пространством действия – вакуумом, кораблями и станциями, в которых человек сталкивается с пределами возможного.

Недавно один из самых влиятельных сайтов с рецензиями к кино Collider выпустил рекомендованные к просмотру фильмы о космосе – лучшие из них составили сегодняшний ТОП-10.

Фильмы о космосе, которые стоит посмотреть – кадры, описание, актеры

Фильмы этого жанра по-разному трактуют космос: как источник красоты и вдохновения или как холодную, опасную среду, где человека ждут лишь экзистенциальные угрозы. Но во всех случаях они заставляют задуматься о месте человечества во Вселенной.

Видео дня

"Проект "Аве Мария"" (2026)

Свежая экранизация романа Энди Вейера возвращает интерес к научной фантастике. Учитель биологии неожиданно становится участником миссии по спасению Земли и остается единственным выжившим. Он встречает инопланетянина по имени Рокки, и их сотрудничество становится ключом к выживанию. Фильм сочетает научную достоверность, юмор и сильную игру Райана Гослинга.

"Интерстеллар" (2014)

Фильм Кристофера Нолана о гибнущей Земле и поиске нового дома для человечества. Он сочетает масштабную визуализацию космоса с личной драмой о времени и семье. Несмотря на споры вокруг эмоциональной части, фильм стал одним из самых амбициозных проектов жанра, объединяющим науку, философию и искусство.

"Пекло" (2007)

Экспедиция к умирающему Солнцу, чтобы его "перезапустить". Картина Дэнни Бойла начинается как философская научная драма, но постепенно превращается в напряженный триллер выживания. Спорный поворот сюжета разделил зрителей, однако атмосфере и визуальной стороне "Пекла" могут позавидовать многие другие фильмы о космосе.

"Звездный путь 2: Гнев Хана" (1982)

Классика франшизы Star Trek. История мести генетически усовершенствованного Хана капитану Кирку превращается в космическое приключение с элементами морского сражения. Фильм известен эмоциональной развязкой, став одной из самых сильных драм в жанре.

Лучшие фильмы о космосе – выбор кинокритиков

Следует понимать, что фильмы про космос, список которых мы предоставили, были выбраны из наиболее популярных картин. При этом существует множество менее известных или недооцененных работ, которые также заслуживают внимания.

"В поисках Галактики" (1999)

Пародия и одновременно любовное письмо научной фантастике. Актеры старого космического сериала оказываются втянутыми в реальную межзвездную миссию. Фильм сочетает юмор, приключения и уважение к жанру, оставаясь одной из лучших космических комедий.

"Аполлон 13" (1995)

Реальная история аварийной миссии NASA. Фильм показывает борьбу за выживание экипажа и работу наземного центра управления. Его особенность – в документальной точности и переживаниях героев, основанных на комментариях космонавтов.

"Солярис" (1972)

Философская драма Андрея Тарковского о психологическом контакте человека с неизвестной планетой. Космос здесь – не фон для действия, а пространство для исследования памяти, вины и сознания.

"Звездные войны" (1977)

Культовая космическая опера, определившая жанр блокбастера. История Люка Скайуокера, Оби-Вана Кеноби и Хана Соло стала основой огромной франшизы. Фильм сочетает мифологию, приключения и масштабную политическую игру.

"Чужой" (1979)

Хоррор в космосе о столкновении экипажа с инопланетным существом. Этот фильм Ридли Скотта создал новый стандарт научно-фантастического ужаса, где космос становится смертельно опасной средой.

"2001: Космическая одиссея" (1968)

Фундаментальный фильм Стэнли Кубрика о развитии человечества и контакте с неизвестным разумом. От доисторических сцен до миссии к Юпитеру и противостояния с ИИ – картина исследует эволюцию человека и границы сознания. Это один из самых влиятельных фильмов в истории кино.

Вас также могут заинтересовать новости: