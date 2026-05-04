Силы обороны сорвали первую волну российского наступления, - военный

В то же время Россия планирует усиливать давление на фронте, считает Мусиенко.

Сейчас Силы обороны на фронте концентрируются на двух ключевых задачах – наносить максимальные потери оккупантам и срывать их наступательные усилия.

Об этом рассказал Александр Мусиенко – военнослужащий Сил территориальной обороны ВСУ, военный эксперт. "По крайней мере, первую большую волну весеннего наступления российских войск удалось сорвать, несмотря на то, что Россия подтянула свои резервы и силы. Ситуация сейчас контролируемая. Главнокомандующий Сырский, в том числе, подтверждает эту информацию. И в принципе наша оборона сейчас устойчива", – сказал Мусиенко.

В то же время он добавил, что россияне не отказываются от своих намерений в Украине и планируют усиливать давление на фронте, в частности в Донецкой области и на Александровском направлении.

Видео дня

"Поэтому Силы обороны концентрируются еще и на том, чтобы не давать врагу атаковать с флангов. То есть не давать им возможности ставить под угрозу полуокружение или окружение наших группировок, а также перерыв нашей логистики", – добавил Мусиенко.

Ситуация на фронте: важные новости

Ранее аналитики из Института изучения войны сообщали, что в течение апреля Россия захватила меньше территорий, чем потеряла. По их данным, враг утратил контроль над 116 кв. км украинской земли.

Между тем Forbes написал, что Силы обороны продолжают удерживать часть Часового Яра в Донецкой области, штурм которого РФ начала еще в 2024 году. По данным издания, под контролем защитников остается западная часть города. А широкое использование дронов еще больше усложняет и без того трудную задачу захвата и удержания городских территорий для РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: