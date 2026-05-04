В сети завирусился олень, 'превратившийся' в дельфина: как это возможно (видео)

На побережье озера Балатон (Венгрия) зафиксировали необычную сцену – дикий олень вел себя в воде так, будто "нырял как дельфин". Видео быстро разлетелось по сети и уже собрало тысячи просмотров.
Очевидцы сняли животное в районе Балатонсеплак-альшо. На кадрах видно, как олень не только передвигается по мелководью, но и легко прыгает в воду, создавая впечатление "дельфиньих" движений.
Причина – аномально низкий уровень воды
Эксперты объясняют: такое поведение не является случайным. Уровень воды в Балатоне сейчас значительно ниже средних многолетних показателей. В некоторых прибрежных зонах, особенно на южном берегу, глубина составляет всего по щиколотку или до колен даже на значительном расстоянии от берега.
Из-за этого крупные животные могут свободно заходить в воду и передвигаться по ней, что и создает необычный эффект.
Подобные сцены случаются крайне редко, ведь дикие олени обычно избегают людных мест и открытой воды. Именно поэтому видео вызвало такой резонанс в соцсетях.
Экологи отмечают, что изменения уровня воды могут и в дальнейшем влиять на поведение диких животных, заставляя их появляться в нетипичных для себя местах.
Напомним, 23 марта автомобиль сбил известного на всю Украину оленя Бориса из поселка Заречное Ровенской области. Животное после ДТП находится в тяжелом состоянии: у него разбита голова и переломана задняя лапа.
