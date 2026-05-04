Доллар начал неделю с падения, а евро подорожал: курсы валют в банках и обменниках

Продать доллар можно в среднем по курсу 43,65 грн, евро – 51,15 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 4 мая, снизился на 5 копеек и составляет 44,15 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,65 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 8 копеек и составляет 51,88 гривни за евро, говорится на сайте Минфина. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,15 гривни за евро.

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 43,88 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 43,75 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 51,75 грн/евро, а курс продажи – 51,52 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 4 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,91 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта укрепилась на 5 копеек.

Что касается евро-гривни, то она, в свою очередь, ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 51,60 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта ослабла на 14 копеек.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН сообщил, что в начале мая давление на валютный рынок будет не только изнутри, но и извне, а дополнительно ситуация осложнится неопределенностью на Ближнем Востоке.

Согласно прогнозу банкира, с 4 по 10 мая курс доллара будет находиться в пределах 43,75-44,35 гривни на межбанковском рынке и 43,75-44,5 гривни на наличном рынке.

