Удары по российской нефти вынуждают Москву снижать цены: эксперт раскрыл схему

В частности, Китай использует эту безвыходную ситуацию в интересах Москвы, отметил Мусиенко.

Украина выходит на масштаб ежедневных атак по российской нефтяной инфраструктуре. Об этом заявил Александр Мусиенко – военнослужащий Сил территориальной обороны ВСУ, военный эксперт.

"Мы выходим на масштаб ежедневного режима. Более того, если мы говорим уже о Приморске, об Усть-Луге, на прошлой неделе и уже в начале этой получаем четкую демонстрацию того, как должно выглядеть это так называемое эмбарго адских санкций, которые вводят украинские Силы обороны", – сказал Мусиенко.

По его словам, две трети всего экспорта нефти России проходит через Черное и Балтийское моря. В частности, для этого РФ использует свой теневой флот. И для того, чтобы Москва не могла перенаправлять дополнительные деньги в свой военный бюджет – Силы обороны проводят регулярные атаки по этим объектам.

"Мы видим, что все звенья транспортировки нефти, нефтепродуктов и нефтяного экспорта России подвергались ударам на прошлой неделе. Нефтеперекачивающая станция Пермь, Туапсе, терминал и, соответственно, погрузка нефти и танкеры теневого флота. Далее Приморск. И примечательно то, что были сопутствующие удары – не только по нефтяным терминалам, но и непосредственно по кораблям, которые стояли там в бухте", – добавил эксперт.

Он также отметил, что атаки Сил обороны могут привести к тому, что у Москвы останется лишь два варианта - либо сокращать добычу нефти, либо направлять большинство своих потоков на восток, в частности, увеличивая продажу нефти Китаю.

"Но особенность в том, что Китай готов покупать по более низкой цене. Китай понимает, что сейчас для них уникальная возможность, когда у России не будет другого шанса, другого выхода, кроме как углублять связи с ними. И они будут демпинговать, Китай будет предлагать более низкую цену. Следовательно, Россия, направляя свои потоки на этот рынок, будет получать значительно меньшую прибыль из-за, во-первых, меньших возможностей для транспортировки и, во-вторых, более низкой цены. И она не сможет воспользоваться моментом с повышением цен на нефть в мире", – отметил эксперт.

Удары по российской нефтяной отрасли: что известно

Ранее из спутниковых снимков стало известно, что в результате украинских ударов по российской линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Пермь" были уничтожены все резервуары объемом 50 000 м³. По данным аналитиков, за две атаки было успешно выведено из строя 70% всей ЛПДС.

Между тем The Wall Street Journal пишет, что хотя удары по российской нефтяной отрасли и наносят ущерб Москве, однако они существенно не снижают экспорт нефти и доходы Кремля. В частности отмечается, что РФ частично компенсирует последствия ударов ростом цен на нефть на фоне войны на Ближнем Востоке.

