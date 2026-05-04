Декларируют наличие морской модификации: разведка раскрыла детали о российском дроне 'Клин'

Важным отличием этого дрона является использование технологии машинного зрения с возможностью автоматического захвата цели.

Украинская разведка обнародовала интерактивную 3D-модель, информацию об основных компонентах баражирующего боеприпаса "Клин", который находится на вооружении РФ. Об этом заявили в пресс-службе Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Согласно сообщению, беспилотник разработки и производства ООО "Робоавиа" имеет фюзеляж типа "дельта-крыло", длина которого составляет 1,6 метра, размах крыльев - 1,9. В качестве силовой установки используется бесщеточный электродвигатель Scorpion F-4225-500KV V2, производства КНР. Питание обеспечивают две современные облегченные аккумуляторные батареи 6S типа Li-AFB.

"Важным отличием "Клина" является использование технологии машинного зрения с возможностью автоматического захвата цели, реализованного на базе компьютерного модуля Nvidia Jetson TX2 (США)", - рассказали разведчики.

Видео дня

По их данным, подобные решения уже были идентифицированы ранее в других российских беспилотниках - V2U, "Ланцет", Zala, а также российско-иранской "Герани-2" серии MS.

В качестве полетного контроллера, по данным ГУР, используется доступное коммерческое решение Cube Orange (Австралия), навигационная система реализована модулем Holybro F9P (КНР), который для повышения точности имеет режим RTK (Real-Time Kinematic). Связь обеспечивает радиомодем LoRa, основным элементом которого является радиомодуль Ra-01H производства Ai-Thinker (КНР).

Остальные платы указанного БПЛА содержат компоненты американских, швейцарских, тайваньских и южнокорейских производителей, отмечают в управлении. Добавляется, что "Клин" может нести кумулятивную или фугасную боевую часть весом до 5 кг.

Еще одно характерное отличие данного беспилотника - наличие развитого переднего управляющего оперения, которое позволяет корректировать курс на цель при различных углах атаки на разной скорости. Заявленная противником максимальная скорость при заходе на цель - 300 км/ч. В ГУР заявили:

"Противник также заявляет о наличии морской и сухопутной модификаций. В морской версии система дистанционного взрыва реализована с помощью радара, а в сухопутной - с помощью лидара (технология, основным механизмом которой является использование лазерных импульсов для измерения расстояния между камерой и объектом, - УНИАН)".

Данные ГУР о российском оружии

Напомним, по данным ГУР Минобороны Украины, в новой российской ракете "Ковьор" в качестве боевой части использована осколочно-фугасная авиационная бомба - ОФАБ-250-270 весом 250 кг. Новая ракета впервые была применена врагом в конце прошлого года и, вероятно, является первыми попытками российских производителей в ракетостроении.

ОФАБ-250-270 интегрирована в силовую раму носовой части ракеты. Корпус выполнен из многослойного материала на основе стеклотекстолита с дополнительным усилением, внутренние элементы - из алюминиевых сплавов. Вероятная дальность применения - до 300 км.

Вас также могут заинтересовать новости: